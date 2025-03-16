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獨／獨居教授陳屍汐止舊公寓10多天　顯赫經歷曝光

▲汐止橫科所警方積極協處美籍教授租屋處亡故意外。（圖／記者張君豪翻攝）
▲汐止橫科所警方積極協處美籍教授租屋處亡故意外。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

新北市汐止警分局14日獲報，橫科所轄區宜興街某公寓內有外籍獨居男子多日未出門，經房東報警求助後，警消上門查看，才發現該名外籍男子已經死亡多日。據了解，死者為國立台北科技大學應用英文系的美國籍霍弘毅教授（71歲），為台科大應用英文系第一名外籍語文老師，擁有美國華盛頓大學英美文學博士的他教學相當認真負責，還曾經擔任該系的系主任；霍教授學風嚴謹、教學認真，他的死訊引起學生討論。

霍教授早在2004年就在台科大應用英文系、研究所任教，除擔任授課老師外，還常花自己時間一對一輔導學生，解答外語學習上的難處。曾導學生排演莎士比亞的經典話劇，並利用周末時間帶領學生朗誦劇本增加學生的口語能力。

除此之外，霍弘毅老師經常在系上主持讀書會，選定讀本開放所內師生討論，提升學生的思維能力和外文能力，並曾受邀到英國牛津大學舉辦個人講座，霍老師也曾榮獲台科大的傑出教學獎項，是一名備受好評的優秀學者。

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