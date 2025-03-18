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繁星推薦逾1.4萬人上榜　總缺額1146「台大缺19人、文大132人」

▲▼學測今天下午開放看考場，圖為師大附中考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲繁星推薦今天公布錄取結果，超過1.4萬人上榜。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

甄選入學委員會今（18日）在網站公布114學年度繁星推薦錄取結果。台大在內65所大學校院，第一類至第七類學群共錄取1萬4309人，較去年增加282人，錄取率為64.12%，較去年減少0.07%，缺額1146個，也比去年減少567個，其中台大也出現19個缺額，但比去年減少7個，私立大學則以文化大學缺額132個最多。

今年繁星推薦有65所大學、1712個學系參加招生，共提供1萬5689個招生名額，較去年減少283個名額。甄選會指出，第八類學群醫、牙學系報名人數共718人，較去年增加64人。經第一階段篩選後，通過醫學系第一階段篩選人數計有316人，通過牙醫學系第一階段篩選人數則計有66人。

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至於第一類至第七類學群，甄選會表示，報名人數為2萬2317人，較去年增加466人，錄取人數1萬4309人，較去年增加282人，由於報名人數增加，故錄取率由去年62.19%，微幅下降到今年64.12%，下降0.07個百分點。

此外，甄選會指出，今年第一類至第七類學群招生缺額共有1146個，較去年減少567個，其中台大出現19個缺額，比去年26個減少7個，另成大也有21個缺額，但比去年減少14個，政大24個、中央大學26個，金門大學也有33個。

私立大學中，則以文化大學缺額132個最多，其次為實踐大學、義守大學都是99個，另還有中華大學缺額82個、銘傳大學缺額76個、長榮大學51個，真理大學、佛光大學、大葉大學等三校缺額都超過40個。

甄選會表示，今天上午9時起，考生可憑學測應試號碼、身分證號碼及個人密碼，上網站查詢比序錄取或篩選結果，同時提供各推薦高中上網下載所屬推薦學生錄取及篩選結果，錄取生由各大學寄發錄取通知單，通過篩選考生可由各大學寄發（或公告）指定項目甄試通知，甄選委員會不另行書面通知。

甄選會提醒考生，分發錄取生即取得此校系入學資格，無論放棄與否，一律不得報名114學年大學申請入學管道及「科技校院日間部四年制申請入學聯合招生」第1階段篩選。

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