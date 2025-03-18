捷運驚見豬哥亮「分身」　同款髮型及黑框眼鏡宛如還魂

圖文／鏡週刊

民眾黨前黨主席，也是前台北市長柯文哲因京華城案及政治獻金遭羈押，不過日前網路卻瘋傳一張酷似柯文哲的中年男子坐在路邊吃牛肉湯的照片，網友皆狂呼「超像阿北」。有網友回憶5年前他也在捷運上看到一位戴著已故綜藝天王豬哥亮同款假髮、穿著中式上衣的男子，雖然長相不如「山寨阿北」那樣神似，但夜晚看見豬哥亮的「分身」，還是嚇了一大跳。

這位網友表示，他是2020年的年初在文湖線列車遇見這位男子，男子約莫60多歲，戴著一頂豬哥亮同款假髮及黑框眼鏡，低著頭滑手機。當時因為疫情初起，許多人已紛紛戴起口罩，男子亦不例外，雖然口罩戴起來遮住半張臉，仍不影響他這身打扮真的有豬哥亮還魂的感覺。

豬哥亮在1980年代憑歌廳秀錄影帶竄紅，1993年因躲避賭債跑路，在圈中銷聲匿跡；雖然1997年曾短暫復出，1999年又再度離開演藝圈，這之後又躲了10年之久[11]，直到2009年被媒體發現，行蹤暴露後以家電通路品牌廣告正式復出，之後他影視雙棲，拿下金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，也是每年賀歲片鐵咖，只要他主演的電影票房動輒破億，成為台灣唯一電影票房扛壩子，創造演藝生涯第二春。

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▲ 去年年初「豬哥亮沒有死」的哏突然大為走紅，豬哥亮的大兒子謝順福感動表示「活派勝利」。（網路圖片）

不過2014年豬哥亮發現自己罹癌，但他懼怕化療副作用沒有立即接受積極治療，且還嘗試不少民俗療法，卻因而延誤了黃金治療期。直到2016年病情嚴重，進程已至末期，且癌細胞在多個器官擴散，2017年還強撐病體為賀歲片《大釣哥》造勢宣傳及錄製除夕特別節目，5月15日病逝，享壽70歲。近年網上還出現了「豬哥亮沒有死」的哏，足見他在台灣人心目中的重要性。豬哥亮長子謝順福去年參加桃園電影節開幕式時也表示：「一個人真正的死亡是大家都忘記他了，我爸沒有走，所以『活派勝利』。」



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