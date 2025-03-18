▲台灣珍奶制霸世界！有望為英國帶來2000工作機會。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

台灣除了有台積電，珍珠奶茶同樣是享譽全球的台灣名產之一，現在更傳出有廠商看好台灣珍奶的魅力，並希望為英國帶來2000個工作機會。

據英國《每日郵報》報導，於台灣發源、現在總部設在英國倫敦的跨國手搖飲公司「貢茶」，看好台灣珍奶在海外的魅力，現在與英國「咖世家」（Costa Coffee）連鎖咖啡店合作，將積極在英國展店，下個月即將於倫敦內3地方率先開店。

報導指出，目前貢茶在英國已有13分店，貢茶CEO雷尼許（Paul Reynish）表示，相當看好台灣珍奶在英國的發展潛力，因此希冀接下來這幾年，貢茶能在英國積極展店，目標是達到225家店，更會帶來2千個工作機會。

報導提到，這幾年英國也開始流行喝台灣珍奶，雷尼許說，希望讓英國人見識到「真正的茶魅力」，因此和「咖世家」以及另一間餐飲廠商「Jinziex」合作，讓貢茶與台灣奶茶能在英國更普及。除此之外，貢茶與咖世家合作的另一目標，就是能讓台灣珍奶制霸世界，預計在2032年能於全球展店至1萬間。



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