妻進ICU...他請假遭拒痛哭！經理酸「演很大」　副理給假竟被調職

▲男子控訴公司經理不僅不准假，甚至還說風涼話表示「應該放鞭炮才對」，讓他情緒崩潰。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

一名人夫控訴公司沒人性的惡劣行徑，他的妻子上週住進加護病房，公司卻無法給他准假，讓他上班時情緒失控痛哭，沒想到遭經理冷血嘲諷「演很大」，幸好副理看不下去，准許他前往醫院探視妻子，並額外給予3天假，誰知事後副理卻被公司調職。

這名人夫在爆料公社APP「匿名公社」發文表示，他的妻子上星期住進加護病房，由於公司訂單爆滿，導致他無法請假，在上班期間他焦慮不安，情緒崩潰忍不住在辦公室裡失聲痛哭，同事們見狀紛紛上前安慰他。

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然而，經理卻上前冷嘲熱諷說他「演很大」，還說出「老婆這樣應該要放鞭炮才對」這種令人難以置信的話，讓人夫怒不可遏，差點氣到昏厥。幸好副理及時介入，立刻要他收拾東西，先去醫院陪伴妻子，更好意多給他3天假，讓他下週再來上班。

他很感激副理的通情達理，未料，幾天後人事命令卻下達將副理調職，透過同事了解，沒想到調職理由居然是「違反公司規章」，因為經理和副理在他請假的事意見相左，原本經理堅持不准假，但副理卻硬要讓他休，聽說副理因此打算離職，讓他內心非常過意不去。

原PO強調當天工作已有同事支援，並未影響公司進度。然而，經理卻聲稱要「殺雞儆猴」，「原本要找他開刀」，卻由副理承擔，讓原PO深感內疚，並質疑公司做法是否合法。

貼文引發討論，許多網友看完感到同仇敵愾，紛紛提出建議，「要po出公司名，要鬧大點，先讓地方政府的勞動局介入，不行再到中央的勞動部介入」、「主管仗著員工還要繼續上班工作養家糊口，隨處可見的職場霸凌亂象，真的是比8點檔還狗血」、「蒐集完證據，可以檢舉霸凌，跟不給休假」、「這種爛公司趕緊逃吧」。



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