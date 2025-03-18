急籲「不要再捐款給裘振宇」！DK痛批：把台灣人愛心當提款機

▲以援助土耳其難民發動募款的裘振宇（中）爭議不斷。（翻攝台灣雷伊漢勒世界公民中心臉書）

圖文／鏡週刊

土耳其台灣中心爭議連環爆！本刊報導，除了善款流向遭質疑外，身兼中心執行長及國際人道建築與教育協會理事長的裘振宇，更被控惡意解雇性侵被害人、包庇性侵犯。對此，時常關注時事議題、擁有百萬訂閱的YouTuber「異色檔案 DK」就呼籲，別再捐款給裘振宇，更批他把台灣人的愛心當成提款機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲DK發文批評裘振宇將台灣的愛心當成提款機。（翻攝自Threads）

DK今（18日）在社群平台Thread發文，開頭就呼籲大眾，「拜託大家不要再捐款給裘振宇。」並表示自己拿到第一手資料，結果發現裘振宇「超扯」，根本是在玩弄體制，先是將自己包裝得超正義、超縝密，到處募款結果帳目亂到爆。

DK再批評，裘振宇把台灣人的愛心當成提款機、整個被踐踏。他也預告，接下來會一條一條跟大家講清楚，裘振宇到底做了什麼事。底下也有網留言，表示自己差點捐款，還好及時踩煞車，「天啊❗️原來裘振宇就是『台灣雷伊漢勒世界公民中心』的執行長，當初看他們的文宣廣告本來要捐款的…還好當初有更急需的單位讓我選擇捐款。 」

★鏡週刊關心您，若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

【公益組織爆性侵】涉包庇主管性侵、開除受害者 土耳其台灣中心裘振宇爭議連環爆

【公益組織爆性侵1】女員工才到職就被騙進飯店性侵 私處驗出主管DNA成鐵證

【公益組織爆性侵2】高層竟問T女：警察不能吃案？ 護航性侵犯電郵、通話內容曝光