台灣父子遭陸拘留迄今！　海基會陸委會都證實了

▲陸委會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

陸委會副主委沈有忠今（18）日於一場演講中透露，一對「茂德科技」的台灣父子在武漢遭到拘留。面對媒體詢問，陸委會證實確有台灣父子2人遭到拘留，但是任職公司非台灣茂德科技；海基會則說，將與家屬保持聯繫，提供必要協助。

沈有忠今日午間以「當前兩岸關係與政府兩岸政策」為題，在國立政治大學東亞研究所進行演講。

演講期間，沈有忠透露，一對任職於「茂德科技」的台灣父子在武漢失聯，海基會向對岸查證後，海協會有所回應，指當事人牽涉司法案件，且兩人目前平安。

不過，沈有忠並未再繼續多講。演講後媒體上前追問案件狀況，沈有忠非常低調，迅速轉身離去，沒有回應。

面對媒體詢問，陸委會今日下午以書面回應指出，關於該父子2人在陸遭拘留一案，政府皆有掌握，已確認2人所任職公司非台灣茂德科技股份有限公司，亦非關係企業。

陸委會強調，經海基會商請在陸台商協助探詢2人狀況確認尚屬平安。為顧及家屬意願，暫不便對外說明細節。

海基會則應詢表示，日前，陸委會和民意代表轉來民眾失聯求助案件，請該會協助。經聯繫瞭解，在武漢確有一對台商父子遭拘留。海基會將與家屬保持聯繫，視況提供必要協助。

海基會說，該會向來關心台商、國人在大陸的人身安全，也再度籲請陸方對我方人民因案被限制人身自由，應依兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，即時通報我方。

▼海基會大樓。（圖／記者蔡紹堅攝）