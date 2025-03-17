共軍機艦現蹤　陸委會批「麻煩製造者」

▲陸委會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

我方今（17）日偵獲共軍機艦在台灣周邊進行「聯合戰備警巡」，大陸則稱之為「軍事演習」。陸委會晚間批評，中共持續對台軍事恫嚇，升高台海局勢緊張，破壞區域和平穩定，是不折不扣的「麻煩製造者」。

國防部表示，自上午6時40分起，陸續偵獲中共殲-10、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計26架次出海活動，其中20架次逾越中線及其延伸線；自1430時起，陸續偵獲上述同型戰機及無人機計28架次出海活動，其中22架次逾越中線及其延伸線。

國防部提到，前述中共戰機及無人機進入我北、中、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

對於我方所稱的「聯合戰備警巡」，中共軍方今日並未主動發布訊息。

大陸外交部下午稱，中方有關「軍事行動」是對外部勢力執意縱容支持「台獨」行徑的堅決回應，對「台獨」分裂勢力倒行逆施的嚴正警告。

大陸國台辦則說，「解放軍在台島附近開展演習，是對賴清德不斷宣揚『台獨』分裂謬論、升高兩岸對立對抗的堅決懲戒」。

對此，陸委會晚間透過書面表示，針對今日共軍機艦在我海空域的侵擾作為，我國防部均有密切掌握，並已對外說明，政府相關部門持續掌握周邊動態，適切應處。

陸委會批評，中共持續對台軍事恫嚇，升高台海局勢緊張，破壞區域和平穩定，是不折不扣的「麻煩製造者」。

陸委會強調，政府將全力推動「和平四大支柱行動方案」，強化全社會防衛韌性，守護國家主權與民主自由，同時與友盟國家合作，共同遏止中共對外軍武擴張的野心，維護台海及區域安全與繁榮。