國安17條降兩岸交流？　沈有忠：無意封殺緊縮

▲陸委會副主委沈有忠。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

賴清德總統3月13日提出「國安17條」，兩岸交流是否因此降溫備受關注。陸委會副主委沈有忠表示，該政策意在強化對內反滲透，無意改變兩岸現狀，也沒有要封殺、緊縮交流，只是希望往來與交流過程不要摻雜太多政治因素。

沈有忠今（18）日以「當前兩岸關係與政府兩岸政策」為題，在國立政治大學東亞研究所進行演講時，做上述表示。

談及賴清德對大陸政策，沈有忠表示，是在「四個堅持」原則下產生「和平四大支柱行動方案」，再提出「四個不變」。

沈有忠續指，「四個堅持」由前總統蔡英文提出，不一樣之處，在於對岸不喜歡賴清德「這個人」，所以從他嘴巴說出來的話，從他制定出來的任何政策，對大陸來說都是不好的；即使，賴清德已強調是走蔡英文的路線。

沈有忠一度提到，「在3月13號以前，我們的總統在兩岸政策上並沒有要做太大的一個調整。」《東森新媒體ETtoday》追問，這是否意味著3月13號以後，兩岸政策將出現轉變？

沈有忠回應，政府從過去就一直在做「國安17條」當中的內容，雖然民眾會覺得有一些改變，但是「國安17條」整套是對內的，是在強化對內反滲透，所以並沒有要改變（兩岸）現狀，也沒有要改變四個堅持或四大行動方案。

▲賴清德總統日前提出「國安17條」。（圖／總統府提供）

因此可解讀賴清德仍走蔡英文路線？沈有忠果斷回答「絕對是」，他比喻，在朝向四個堅持的大方向，或許有人走得快、有人走得慢；有人走直線，有人走得歪歪的，但基本上方向是一樣的。

《東森新媒體ETtoday》接著詢問，當前強調國安與反滲透之下，陸委會政策當中，關於兩岸交流或與對岸接觸等方面的優先順序是否下降？

沈有忠澄清「不會」，並說我方在管理交流時是希望「健康有序」，把不健康有序的交流導正，無法導正的就把它擋掉。

但是沈有忠強調，「我們並沒有要去封殺交流，我們也沒有要緊縮交流」，交流還是我們樂見的，還是希望善意堆疊，由下而上地透過老百姓之間彼此的認識、往來，能夠降低風險與誤判。但是，我方希望在往來與交流的過程中，不要摻雜太多的政治因素。