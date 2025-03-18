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恢復軍審是進入「準交戰」？　沈有忠：是要軍人講武德

▲▼陸委會副主委沈有忠在政大演講（2025.03.18）。（圖／記者陳冠宇攝）

▲陸委會副主委沈有忠。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

賴清德總統近日提出「國安17條」，提出恢復軍審制度，外界關注是否代表兩岸進入「準交戰」狀態？陸委會副主委沈有忠表示，這是「誇大的形容」，我方沒有要跟對岸交戰的意思，恢復軍審是要強調軍人的武德及對國家的效忠。

沈有忠今（18）日以「當前兩岸關係與政府兩岸政策」為題，在國立政治大學東亞研究所進行演講。對於「國安17條」的推出，有現場媒體提問，兩岸關係現在狀態是「準交戰」嗎？

沈有忠強調，「我們從來都沒有要跟對岸去交戰的意思」，我方是備戰而不求戰。他解釋，恢復軍事審判只有特定幾種行為樣態，如叛國、通敵、投降等，並非所有軍人的犯罪都以軍法審判，「軍人如果（闖）紅燈、酒駕，還是用一般的法律」。

▼國防部。（圖／記者呂佳賢攝）

▲大直國防部外觀▼（圖／記者呂佳賢攝）

談到恢復軍審原因，沈有忠解釋，我方發現太多軍方被滲透的情況，而軍人應對國家效忠，軍人拿老百姓納稅錢，功能就是要保護國家主權，「不能夠拿了國家的錢，然後又在做破壞國家、消滅國家主權的事情」。

沈有忠說，基於軍隊國家化、軍隊保衛國家主權，會用比較特別的方法來處理這些類型的犯罪行為，「所以並不是進入到準交戰的狀態，這個是一個比較誇大的形容」，而是強調軍人的武德及對國家的效忠。

沈有忠於演講中還提到，在兩岸交往中，台灣也可以有自己的說法，「為什麼一定要九二共識？」我方希望可以在氣候變遷、防治疫情、經貿等方面與大陸合作，但「不要什麼事情都一定要先九二共識才能夠做」。

他接著強調，兩岸現在唯一共同的交集就是「和平」兩個字，我方還是希望在共同追求和平的情況下，能夠慢慢恢復正常的交流與對話。

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