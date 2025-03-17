「歌誦中國就不要巴著台灣身分」　邱垂正：將查藝人有無陸身分證

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳冠宇／台北報導

多位台灣藝人日前轉發「台灣必歸」，引發爭議，賴清德總統更表示，將強化影藝從業人員在大陸發展的輔導與管理。陸委會主委邱垂正最新表示，將查處藝人有無大陸身分證件，更稱「要歌誦中國就不要巴著台灣身分」。

對於台灣藝人頻頻在大陸表態，邱垂正接受媒體採訪時表示，文化部將展開行政調查，檢視有政治性主張的台灣藝人與中共黨政軍有無合作行為，並請藝人或所屬演藝公司、經紀人進行說明。

邱垂正還說，這些藝人大多住在大陸，可能申領大陸身分證件，內政部等單位將調查入出境資料追查；若查到有大陸身分，政府就會立刻轉移身分，不會繼續再讓他們藉台灣身分混淆視聽或對台統戰。

▲多位台灣藝人轉發「台灣必歸」。（圖／翻攝自藝人微博、IG）

大陸兩會7日登場，大陸外長王毅被問及台灣主權問題時回應，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，上百名藝人轉發央視貼文，其中侯佩岑、歐陽娜娜、歐陽娣娣、陳昊森、趙又廷、張韶涵、文淇等多位台灣藝人紛紛跟進。

邱垂正10日曾表示，極少數台灣演藝人員為求個人在陸發展利益，多次唱和中共官方損害我國家主權，嚴重傷害台灣利益，相信大部分台灣人民都予以嚴厲譴責。

邱垂正當時還呼籲，這些藝人應立即停止損害國家主權作為，且相關藝人實際長期居住在中國大陸，或有人利用所謂「台灣藝人」身分刻意混淆視聽，如有違反兩岸條例第33條之1與中共黨政軍進行合作行為，或有違法取得中國大陸戶籍身分情形，政府將依兩岸條例相關規範進行查處。