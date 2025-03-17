富察在陸「公開審判」？　陸委會：保障訴訟權利全是謊言

▲陸委會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

八旗文化總編輯「富察」李延賀等人日前被大陸最高人民檢察院當成重大危害國家安全案件，大陸國台辦今（17）日稱案件「公開宣判」，並充分保障他的各項訴訟權利。陸委會強調，此案其實完全保密且未審先判，所謂保障訴訟權利「完全是謊言」。

富察2023年3月底在上海遭到拘捕，大陸官方一直未公開案情處理進度。媒體最近報導，富察早就已被大陸檢方「秘密起訴」求處重刑，法院尚未正式宣判，消息也未公開。

針對該案，大陸國台辦表示，上海市第一中級人民法院經依法公開開庭審理，於2025年2月17日一審公開宣判。「法院嚴格依法審理案件，充分保障了李延賀及其辯護人依法享有的各項訴訟權利。」

▲富察（李延賀）。（圖／翻攝臉書）

對此，陸委會今日晚間以書面回應稱，關於李延賀案，陸委會皆有掌握，但為顧及家屬意願，所以不便對外說明細節。

陸委會接著批評，國台辦聲稱本案是「公開審判」，其實完全保密，且早已被中共當局拿來當宣傳樣板，未審已經先判，所謂「充分保障李延賀及其辯護人依法享有的各項訴訟權利」云云，完全是謊言。

「李延賀對台灣的文化出版事業貢獻卓著，而中共關押李延賀的根本目的就是要箝制台灣的出版界、學術界和文化界，試圖造成寒蟬效應」，陸委會說。

陸委會最後強調，「本案清楚顯示中共專制統治的本質，也再次印證國人赴陸一定要有風險意識」。