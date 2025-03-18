台南「國家美術館籌備處」將掛牌！台灣第一座專責近現代美術

▲台南市美術館2館成為「台南國家美術館」，將於今年3月25日掛牌「台南國家美術館籌備處」。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

文化部今（18）日宣布「台南國家美術館籌備處」將在今年的美術節（3月25日）正式掛牌成立，由文化部藝術發展司副司長黃宏文兼任籌備處主任，啟動「台灣近現代美術館元年」，展開台灣第一座專責近現代美術發展，也是全台第二座國家級美術館籌備工作。

文化部長李遠表示，國家於2018年啟動「重建台灣藝術史」工作，開始對於台灣藝術文化、歷史的自我理解、詮釋工程，累積多年成果，不管是藝術界或前輩藝術家後代，都一直殷切期盼及倡議，「台灣應有一座以近現代為主題的國家級美術館」，更聚焦研究、持續蒐藏、展示前輩藝術家作品，並完整有系統地呈現台灣藝術史發展脈絡。



李遠指出，前輩藝術家後代，更以具體行動簽署意向書，無償捐贈手中保存的珍貴作品，表達對於成立專責近現代美術的「國家級美術館」最有力的響應與支持。



文化部表示，對於藝術界的期許，文化部一直視為最重要的任務，除了仔細盤整相關資源，也歷經包含跨部會、地方政府、藝術界、前輩藝術家家屬等縝密的諮詢及協調，並考慮新建館舍的曠日費時，為早日完成藝術界期待，以及在最短時間以國家級資源典藏保存藝術家前輩作品。

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最終由台南市政府主動提出，將「台南市美術館2館」無償撥用給文化部，作為台南國家美術館之用，文化部也即刻展開「台灣近現代美術館元年」各項籌備工作。



文化部表示，經諮詢前輩藝術家後代、策展人及學者，台南國家美術館未來常設展將以近現代台灣美術1895-1960年代作品為主要標的。籌備處以展覽組、研究典藏組、教育推廣組、綜規行政室3組1室，組織進行籌備工作，期盼於2年內完成包含近現代領域的定義及研究、場館發展規劃、典藏制度訂定等工作，並積極研議成立行政法人法制作業。

▲台南國家美術館籌備處主任，將由文化部藝術發展司副司長黃宏文兼任。（圖／文化部）



目前台灣僅有「國立台灣美術館」一座國家級美術館，以綜合性美術館為定位的國美館，自1988年開館至今，累積30餘年的豐富典藏。礙於現有館舍空間有限，台南國家美術館成立以後，將可適度減輕國美館典藏、展覽壓力。



至於「台南國家美術館」與台南市美術館未來發展，文化部表示，文化部已與台南市政府、台南市美術館達成三方協議，台南國家美術館籌備處與台南市美術館仍將持續攜手合作、共享資源，今年除委託台南市美術館策展，同時完成雙方點交工作，明年起由籌備處正式接手營運工作。

而台南市美術館也將繼續以地方行政法人組織型態，營運台南市美術館1館，並在行政院多次召開跨部會協調會議後，確認未來營運將擴展至對面農水署嘉南管理處現有空間，保有台南專屬的城市美術館主體性。



文化部強調，未來新設台南國家美術館，仍持續與台南市美術館、國內美術館相關館舍，中央、地方充分合作、資源共享，共同為提升台灣美術新動能努力，創造多贏。