躺著賺！吃喝滑手機10天「進帳18萬」　歐洲太空總署實驗徵人了

▲該實驗旨在探討失重對於人體的影響。（圖／翻攝esa.int，下同。）



記者吳美依／綜合報導

歐洲太空總署（ESA）正在招募志願者參與實驗，探討失重對人體的影響。志願者必須在類似水床的容器裡「仰躺」10天，過程中開放吃吃喝喝、滑手機，最終提供每人5000歐元（約新台幣18萬元）的酬勞。

每日郵報報導，該實驗名為「韋瓦地第3號」（Vivaldi III），將在法國圖盧茲大學醫院（Toulouse University Hospital）的梅德斯太空診所（Medes Space Clinic）進行，旨在了解失重對於人體的影響。

事實上，完整流程需要耗時21天。第1至5天，志願者將接受基本身體檢查，接下來整整10天實驗期間，都必須躺在水床上。緊接著是5天的失重後身體檢查與恢復期，以及最後1天的訪問。

ESA解釋，實驗期間，志願者會躺在類似浴缸、覆蓋防水布料的容器裡，「這能夠讓他們保持乾燥，並且均勻地浮在水中」，體驗一種沒有物理支撐的漂浮感，「這與太空人在國際太空站的感覺很類似。」

志願者吃飯時，可以使用浮板與頸枕，也能夠使用手機傳訊息、打電話，甚至視訊。如果想要上廁所，將被暫時轉移到手推車上，隨時保持放鬆姿勢。不過禁止中途外出，或者接待訪客。

ESA一共招募20名男性志願者，基本條件包括年齡20至40歲、未接受藥物治療、沒有吸菸、身高介於165公分至180公分之間、身體質量指數（BMI）介於20至26之間，沒有過敏或飲食限制等，並且提供每人5000歐元報酬。

ESA表示，「在失重狀態下，由於缺乏重力，太空人的身體會經歷一系列廣泛變化，他們會流失肌肉與骨頭密度，眼球的形狀可能改變，體液也可能流向腦部。」此外，這項研究結果，也有機會幫助長期臥床的病患、老年人及肌肉骨骼病患，設計新的治療方法。