　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

躺著賺！吃喝滑手機10天「進帳18萬」　歐洲太空總署實驗徵人了

▲▼躺著賺！吃喝滑手機10天「進帳18萬」　歐洲太空總署實驗徵人了。（圖／翻攝esa.int）

▲該實驗旨在探討失重對於人體的影響。（圖／翻攝esa.int，下同。）

記者吳美依／綜合報導

歐洲太空總署（ESA）正在招募志願者參與實驗，探討失重對人體的影響。志願者必須在類似水床的容器裡「仰躺」10天，過程中開放吃吃喝喝、滑手機，最終提供每人5000歐元（約新台幣18萬元）的酬勞。

每日郵報報導，該實驗名為「韋瓦地第3號」（Vivaldi III），將在法國圖盧茲大學醫院（Toulouse University Hospital）的梅德斯太空診所（Medes Space Clinic）進行，旨在了解失重對於人體的影響。

事實上，完整流程需要耗時21天。第1至5天，志願者將接受基本身體檢查，接下來整整10天實驗期間，都必須躺在水床上。緊接著是5天的失重後身體檢查與恢復期，以及最後1天的訪問。

ESA解釋，實驗期間，志願者會躺在類似浴缸、覆蓋防水布料的容器裡，「這能夠讓他們保持乾燥，並且均勻地浮在水中」，體驗一種沒有物理支撐的漂浮感，「這與太空人在國際太空站的感覺很類似。」

▲▼躺著賺！吃喝滑手機10天「進帳18萬」　歐洲太空總署實驗徵人了。（圖／翻攝esa.int）

志願者吃飯時，可以使用浮板與頸枕，也能夠使用手機傳訊息、打電話，甚至視訊。如果想要上廁所，將被暫時轉移到手推車上，隨時保持放鬆姿勢。不過禁止中途外出，或者接待訪客。

ESA一共招募20名男性志願者，基本條件包括年齡20至40歲、未接受藥物治療、沒有吸菸、身高介於165公分至180公分之間、身體質量指數（BMI）介於20至26之間，沒有過敏或飲食限制等，並且提供每人5000歐元報酬。

ESA表示，「在失重狀態下，由於缺乏重力，太空人的身體會經歷一系列廣泛變化，他們會流失肌肉與骨頭密度，眼球的形狀可能改變，體液也可能流向腦部。」此外，這項研究結果，也有機會幫助長期臥床的病患、老年人及肌肉骨骼病患，設計新的治療方法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 7205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／玉山金20:00召開重訊記者會
「金秀賢聲明令人失望」　金賽綸家屬進行照片數位鑑定
入夜後冷空氣更強「恐升級寒流」　周四最凍剩9度
高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！
古林睿煬155公里火球震撼日本球迷！嗨喊：讓他先發
孫藝真結婚3年罕見放閃！　「依偎玄彬」零變裝
家寧切割媽媽「只為保住1事」！律師看聲明拋3問題

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男錯過班機大暴走　赤裸上身「砸爛機場設備」瘋狂影片曝光

爆奶女星現身！印度一票男粉近距離包圍　她大喊：不要碰我

普丁今晚9時與川普通話2小時　克里姆林宮證實

80歲戀童英男「性侵26男童」！潛伏泰國27年　警1招終於逮到人

南韓罕見降3月雪！高速公路41輛車「打滑追撞」　開車撞分隔島慘死

躺著賺！吃喝滑手機10天「進帳18萬」　歐洲太空總署實驗徵人了

台灣珍奶制霸世界！　有望為英國帶來2000工作機會

2台灣人「租豪宅煉毒」在馬來西亞被抓　毒品總值近億

日23歲女老師「嫌薪水太少」！酒店兼差當坐檯小姐　被抓包下場慘

天賦驚人！印度19歲少年會400種語言　打破多項世界紀錄

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

【泰格與雪兒】她的職業病

#賓士 掀引擎蓋「盲開」逃逸！駕駛：準備賣車不想被查扣 #台中

#警車 禮讓行人遭追撞！騎士倒地再擦撞BMW #新北

孫德榮挺孟耿如「她錯在哪？」　「她很偉大」：憑什麼被霸凌#星光雲REELS

【泰格與雪兒】她到底愛誰

男錯過班機大暴走　赤裸上身「砸爛機場設備」瘋狂影片曝光

爆奶女星現身！印度一票男粉近距離包圍　她大喊：不要碰我

普丁今晚9時與川普通話2小時　克里姆林宮證實

80歲戀童英男「性侵26男童」！潛伏泰國27年　警1招終於逮到人

南韓罕見降3月雪！高速公路41輛車「打滑追撞」　開車撞分隔島慘死

躺著賺！吃喝滑手機10天「進帳18萬」　歐洲太空總署實驗徵人了

台灣珍奶制霸世界！　有望為英國帶來2000工作機會

2台灣人「租豪宅煉毒」在馬來西亞被抓　毒品總值近億

日23歲女老師「嫌薪水太少」！酒店兼差當坐檯小姐　被抓包下場慘

天賦驚人！印度19歲少年會400種語言　打破多項世界紀錄

快訊／玉山金出手20:00重訊　市場指併保德信投信

男錯過班機大暴走　赤裸上身「砸爛機場設備」瘋狂影片曝光

若你有9種舉止　代表你在別人眼中是個無趣的人

大罷免徐巧芯拉警報？　國民黨急秀內參民調：47.8%民眾不同意

美知名分析師估今年貨櫃船運利潤減逾80%　法人與攬貨業認為不致於

入夜後冷空氣更強「可能升級寒流」　周四清晨最凍剩9度

金賽綸家屬回應「金秀賢聲明令人失望」　決定進行照片數位鑑定

台南「國家美術館籌備處」將掛牌！台灣第一座專責近現代美術

古林睿煬火球震撼日職　新庄剛志發文讚揚：讓你先發調整！

柳采葳稱「陳菊去找鄭麗君只能用走路」　行政院強力譴責不實言論

【喝的醉醉，撞的碎碎】#桃園 男撞倒整排14輛汽機車

國際熱門新聞

美官員揭密「外星人早已現身」瞞了80年

加拿大連署禁美國用Pornhub！美網友求饒

川普擬祭赴美旅行禁令　43國名單曝光

爸爸深夜外出　4歲童陳屍福岡飯店旁

研究：口交會吸入病毒　進入大腦恐害失智

即／停火破局　以色列「大規模轟炸」加薩

專家曝「3大網購惡習」恐成盜刷目標！

綠卡工程師入境遭「暴力審問 」　母痛訴遭強扒衣服、冷水沖洗

安卓用戶有福了！LINE可同步登入手機平板

滯留286天要回家！太空人「不會走路」原因曝

即／以色列狂轟加薩逾50死　爆炸畫面曝

今與普丁通話　川普：戰爭必須立即結束

川普：拜登發布的「預防性赦免」無效

女坐男友車上　「看後照鏡發現外遇」

更多熱門

相關新聞

SpaceX星艦第8次試射又失敗！

SpaceX星艦第8次試射又失敗！

美國太空探索科技公司（SpaceX）「星艦」（Starship）6日展開第8次試射，但在飛行8分鐘不久之後，其多個引擎熄火，導致失控旋轉，失去通訊，最終以爆炸告終。對此，美國聯邦航空總署（FAA）下令佛州多座機場停飛，並且設立「殘骸應變區」，以應對「太空發射殘骸」。

「小行星撞地球」　NASA正式解除警報

「小行星撞地球」　NASA正式解除警報

美國太空飛行器「藍色幽靈」登月

美國太空飛行器「藍色幽靈」登月

創新高！　小行星撞地球機率增至3.1%

創新高！　小行星撞地球機率增至3.1%

雷諾推最新高效電動實驗車

雷諾推最新高效電動實驗車

關鍵字：

太空失重ESA歐洲太空總署實驗

讀者迴響

熱門新聞

家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

獨／飼主稱狗會開車窗關鍵畫面打臉　

快訊／冷氣團發威！竹縣尖石鄉新光國小停班課

最正禮儀師「絕美內衣照」震撼曝光　1.1萬人朝聖

5歲童跌進鵝肉店滾燙湯鍋　女要賠252萬

比特犬咬2騎士　飼主兒子發5點聲明道歉

快訊／《周處除三害》男星證實過世　曾被百靈果、博恩大讚！

快訊／沒入比特犬現場曝！Lucky拒絕入籠

楊晨熙突發「不自殺聲明」！

拉比特犬上車！飼主「1動作」被抓包不對勁

暴打拉K女員工+賣假名牌　「直播界男神」收押

衰運降臨！3星座「今年很苦不好過」

即／台中勤美誠品又傳墜樓！當場死亡

快訊／「全台有雨」下最大地區曝　清晨8.9℃今晚挑戰寒流

金秀賢公開「存證信函證據原檔」！

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面