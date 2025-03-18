戰地醫師又來了！高雄兩婦陷愛情陷阱　1淪車手1險破財

▲警方逮捕出面取款的趙姓女車手。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市大寮區一名49歲蔡姓婦人透過臉書結識一名自稱「伊拉克美籍戰地醫師」的男子，對方長期噓寒問暖，該男子之後謊稱要寄送「現金保險箱」至台灣，但須付費才能解封，蔡婦直覺有異，報警抓了出面取款的53歲趙姓女車手，不料，原來趙女本身也是中了愛情詐騙，才出面幫忙取款，讓警方大呼，「也太好騙了吧！」

警方調查，蔡婦認識「伊拉克美籍戰地醫師」的男子後，讓蔡女誤以為遇見真愛。該男子之後謊稱要寄送「現金保險箱」至台灣，請蔡女代為保管，蔡女隨後接獲所謂「貨運公司」來電，對方稱保險箱遭中國海關扣押，需支付一筆費用才能解封。

蔡女察覺有異，前往林園分局忠義派出所諮詢，警方立即識破詐騙手法，並請蔡女配合辦案，依對方指示至指定地點。警方隨即展開埋伏行動，成功在現場逮捕趙姓女車手，並查扣被害人款項23萬5000元、趙嫌隨身現金6萬1000元及手機一支。

警方發現，趙嫌本身也是愛情詐騙受害者，她自稱在臉書認識美國網友「吉米」，兩人以「老公、老婆」互稱，陷入假戀情。「吉米」以投資為由，要求趙嫌至旅社協助「收錢」，再將詐款交給指定幣商購買比特幣。趙嫌全然相信對方，未曾懷疑自己已成為詐騙集團的工具，直到警方現身逮捕時，才驚覺自己淪為車手，頓時愛情夢碎，悔不當初。全案依詐欺罪、洗錢防制法移送地檢署偵辦。