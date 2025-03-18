查過反詐仍淪人頭戶　她為愛幫轉帳15萬下場要關5個月

記者黃翊婷／台北報導

女子小花（化名）透過網路認識一名自稱「阿傑」的網友，短短1個月內她就將自己的銀行帳戶資料交出，事後挨告辯稱是自己交友不當受騙。士林地院法官檢視雙方對話紀錄，發現小花查詢過關於人頭戶的反詐資料，銀行行員也不斷提醒，她卻還是選擇將帳戶交出，最終依法判處她有期徒刑5個月，併科罰金3萬元。

▲小花查詢過反詐資訊，最後卻還是選擇聽從阿傑的指示，交出自己的銀行帳戶資料。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小花2023年7月間透過網路結識阿傑，雙方從未見過面，她卻在不到1個月的時間內，將自己名下的2個銀行帳戶的網銀帳號及密碼，交給對方使用，甚至親自前往銀行臨櫃辦理約定轉帳帳戶設定，導致4名受害者落入詐團陷阱，共計損失319萬餘元。

小花到案之後坦承有提供帳戶資料給阿傑，也承認有幫忙臨櫃轉帳15萬元，但矢口否認涉詐；她自稱是在網路上交友認識不當之人，才會被阿傑所騙。

不過，士林地院法官檢視雙方的對話紀錄，發現小花心中早有疑慮，還曾傳訊息質疑，包含「如果就像你說的，在香港月薪30幾萬，那為什麼連飛來台灣幾千塊機票都很難」、「看了很多資訊，關於人頭帳戶問題，有的是因為愛情，還有借貸、家庭代工等等，都是因為這些而不小心就這樣把帳戶放出去了」，當時阿傑為了安撫她，竟發誓「如果把寶貝的帳戶拿去做人頭帳戶，XX傑永遠娶不到老婆」。

法官接著指出，小花臨櫃辦理手續的過程中，行員也不斷提醒小心詐騙，她應當可以預見若將帳戶資料交出，很可能會淪為詐團人頭戶，卻還是向行員謊稱自己是要做代購並完成轉帳手續。

法官表示，小花已經能預見自己提供的帳戶資料，可能會成為詐團的犯罪工具，卻依舊抱持僥倖心態，聽從阿傑的指示操作，主觀上應有幫助詐欺取財、洗錢，暨共同詐欺取財、洗錢之不確定故意，最終不採信她的說詞，並依幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪、共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，判處她有期徒刑5個月，併科罰金3萬元，罰金部分得易服勞役30日，全案仍可上訴。