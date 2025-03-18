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東港警17天抓11車手　1人剛領第一筆8萬就被逮

▲東港警分局逮獲剛取款車手 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局起出贓款。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局3月1日起至17日間，共計查獲車手11名，其中一名車手剛進東港區提領第一筆款即被警方逮獲；警方分析其中詐騙手法類型，以「假投資詐騙」、「假愛情詐欺」為主，被騙金額約1100萬元，被害人年齡在45歲以上；再次呼籲民眾提高警覺，避免被騙。

▲東港警分局逮獲剛取款車手 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局逮獲剛取款車手 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警方透過執行「入戶宣導」、「據點宣導」及「潛在被害人清查」等方式積極找尋已經受詐但尚未發覺自身正遭騙之被害人，並在多次宣導結束後，亦即接獲被宣導的民眾詢問自身或親朋好友所遇到的情況是否遭到詐騙，員警耐心聆聽民眾陳述後，一經確認為詐騙案件，均依規定受理並啟動偵辦程序，將車手查緝到案。

警力除加強宣導外，也在勤務規劃上透過相關數據分析，精準研判車手可能提領的熱區、熱時及進、出轄區的動線，在車手進入東港分局轄區時，即時啟動攔截圍捕，透過口袋戰術將車手立即擊落，有1名車手剛進入東港地區提領第一筆提款機的贓款，即遭到警方以現行犯逮補，起獲甫自ATM提款機所領出的新臺幣8萬元。

東港警分局透過宣導與查緝並進方式，積極守護民眾自身財產安全，也呼籲大家多多瀏覽關注「打詐儀表板」，網址每日提供最即時的詐騙案件相關統計及各種詐騙的實際案例，示警防詐；同時也呼籲超商店員多加注意店內可疑人士，有可疑請即時通報警方，若因而查緝車手到案，每名車手均有新臺幣數千元的獎金。

打詐儀表板
https://165dashboard.tw/
各縣市實際案例
https://165dashboard.tw/city-case-summary

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03/17 全台詐欺最新數據

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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