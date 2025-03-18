台中今年最大場徵才！海底撈招兵買馬最高70K　台積電也來了

▲台中今年上半年最大場徵才活動將在22日登場，海底撈招兵買馬最高70k。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中市勞工局與中興大學合作舉辦今年上半年最大場就業博覽會，將於3月22日在中興大學惠蓀堂登場，邀請台積電、豐興鋼鐵、海底撈等81家國內知名廠商齊聚，其中「海底撈」更釋出海外儲備幹部，起薪高達7萬元，也提供1250個不限學、經歷的職缺。

勞工局表示，這場就業博覽會內設置「科技及生技業」、「製造及工程業」、「資訊及服務業」及「百貨及餐飲業」等4大徵才專區，提供超過5500個工作機會，歡迎求職民眾一同參加台中市首場就業博覽會。

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勞工局進一步表示，市府與中興大學合作第22年，此次邀集81家廠商共襄盛舉，包含全球晶圓代工龍頭「台積電」、中部最大條鋼廠「豐興鋼鐵」及全球唯一跨三大網管技術「N-Partner新夥伴科技」，其中知名連鎖火鍋店「海底撈」更釋出海外儲備幹部，起薪高達7萬元，也開發了1250個不限學經歷職缺。

勞工局補充，為協助新光三越轉職及失業勞工就業，邀集王品集團、沁園春及繼光香香雞等30家服務業，提供1900個職缺，可至「新光三越爆炸事件就業服務專區」查詢更多徵才活動及獎勵金資訊，歡迎求職民眾把握機會踴躍面試。