屹立40載！台中市張廖簡宗親會理事長交接　期許再創巔峰

▲台中市張廖簡宗親會舉辦第13屆第1次會員大會暨春季祭祖大典，齊聚各地宗親代表逾400人。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市張廖簡宗親會成立已40年，本月16日舉辦第13屆第1次會員大會暨春季祭祖大典，齊聚各地宗親代表逾400位，投票選出新任理事長張國鑫，由台灣張廖簡宗親會全國總會理事長張玉川與台中市政府副秘書長張大春共同監交；新任理事長張國鑫表示，未來將以交流傳承及公益關懷，提升宗親會能見度及影響力。

新任理事長張國鑫表示，台中市張廖簡宗親會自創立以來，在歷屆理事長用心經營下茁壯，今年已邁入第40年，宗親會人才遍布各行業，感謝宗親會提供了宗親彼此交流聯誼的平台機會。並指出，未來除了延續宗親會良好基礎，藉由活動讓宗親聯絡情感，也將於會議邀請各行業宗親分享知識與經營心得，讓宗親彼此交流、教學相長。

張國鑫認為，宗親會的傳承十分重要，故本屆邀請了年輕的宗親及宗親二代擔任理監事及幹部；他表示年輕的宗親們各有專長、充滿熱情，本屆的工作重點項目之一即為將提供平台讓年輕宗親交流建立情誼，也期待他們未來能傳承宗親會。

甫卸下重擔之輔導理事長廖偵旭感性表示，感謝第12屆幹部們犧牲奉獻，及台下張廖簡宗長宗嫂的參與，讓第12屆宗親會光芒四射、活力健康，同時建立起良好的口碑，也在活動中建立深厚的友誼、奠基團隊的活力；廖偵旭期勉接棒的第13屆理事長張國鑫能吸引人才加入壯大社團，擴大宗親會勢力及影響力。

▲台中市張廖簡宗親會舉辦第13屆第1次會員大會暨春季祭祖大典，齊聚各地宗親代表逾400人。（圖／記者游瓊華翻攝）