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觀光署「風景區橋梁」養護評鑑出爐　南投縣列複查對象

▲▼觀光署辦理南投縣橋梁實橋複查現場作業。（圖／觀光署提供）

▲觀光署辦理南投縣橋梁實橋複查現場作業。（圖／觀光署提供）

記者李姿慧／台北報導

為提升風景區橋梁維護管理品質，觀光署去(113)年辦理「補助地方政府興建或改建橋梁維護管理」試評鑑作業，針對新北市、桃園市、新竹市、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、高雄市及宜蘭縣共9縣市評鑑，其中台中市和宜蘭橋樑維護管理為優良，南投縣則被列為實橋複查對象，並提改善建議。

觀光署去(113)年啟動「補助地方政府興建或改建橋梁維護管理」試評鑑作業，針對新北市、桃園市、新竹市、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、高雄市及宜蘭縣等9縣市，其112年度橋梁維護管理情形進行檢視，初步評鑑檢視結果出爐。

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其中，台中市及宜蘭縣在橋梁維護管理方面獲評為「優良」，觀光署表示，台中市和宜蘭縣在橋梁檢測與維修作業上具備完善機制；此外，並選定南投縣為實橋複查對象，觀光署已針對其維護情形提出建議，提升橋梁安全。

交通部觀光署表示，依據交通部「風景特定區橋梁維護管理作業要點」，各直轄市、縣（市）政府經交通部觀光署（含管理處）興建或重建橋梁，應於每年度結束後三個月內提交所轄橋梁的檢測及維修情形，並報送交通部觀光署備查。為確保制度落實，本次試評鑑重點包括橋梁檢測成果、維修紀錄及管理措施等，試評鑑是為了健全地方辦理橋梁維管，未來將綜合本次經驗，滾動式檢討、優化評鑑機制，期望進一步提升風景區橋梁管理品質，確保遊客安全。

觀光署署長周永暉強調，為確保遊憩環境安全無虞，各地方政府應持續強化橋梁維護與檢測能力，並積極落實定期檢修，預防結構老化、劣化進而影響橋梁使用壽命。

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