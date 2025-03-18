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台中棒球教練性侵33童「有前科仍被聘用」　監察院要查了

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

台中國小棒球教練涉猥褻性侵孩童，受害孩童人數累計33人，且該教練過去就曾因強制猥褻未滿14歲男子有前科，卻閃過市府早已上線3年的「不適任教師查詢系統」，也有被害者至監察院陳情。監察院今（18日）發布新聞稿指出，監察委員紀惠容申請自動調查，經監察院發函瞭解，臺中市政府坦承學校聘任該教練時，其教練證已過期，該校何以仍予聘任？是否疏於查證？相關人員有無怠失？均有深入瞭解之必要。

民眾黨台中市議員江和樹去年接獲家長陳情，有國小棒球教練涉猥褻性侵孩童，通報學校、教育局並報警處理，教練的電腦、手機中有許多不雅影片。教育局獲報調查，受害孩童人數累計33人。警方將此案依照妨害性自主、加重強制性交、利用權勢性交或猥褻等罪嫌偵辦。

且該名狼師早在2012年，就因對未滿14歲男子強制猥褻而被判刑，結果竟然還輾轉到台中校園任教。當時台中市長盧秀燕震怒要求徹查所有教師有無前科。但一線教師反批市府監督失靈，因為「不適任教師查詢系統」早已上線3年卻無定期查核。

對該案，據訴，臺中市某國小棒球教練疑性侵多名學童。鑒於受害學童人數眾多，影響廣泛，監察委員紀惠容已申請自動調查。監察委員指出，據媒體報導及民眾陳情，該名教練於擔任該國小棒球教練前，曾涉強制猥褻未成年兒童案件。

監委指出，經本院發函瞭解，臺中市政府坦承學校聘任該教練時，其教練證已過期，惟學校未查證，且學校於進用前、後均未查詢確認該教練是否有不得進用情形。該校何以仍予聘任？是否疏於查證？相關人員有無怠失？均有深入瞭解之必要。
 

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