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傳議員關切比特犬案真相曝光　飼主曾允諾「已封死車窗」願被重罰

▲▼北市比特犬跳車咬傷騎士 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲北市比特犬17日二度傷人，跳車咬傷機車騎士。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市一名徐姓飼主於6日、17日上午載著比特犬Lucky外出，結果比特犬卻跳下車，狂咬路邊停等紅燈的機車騎士，且傳出有台北市議員關切，才導致台北市動保處隔11天都沒裁罰，直至17日晚間才分別裁處5萬、15萬元，並沒入犬隻。但據了解，是某議員服務處接到飼主陳情，因此議員致電動保處詢問後續狀況，以及是否會沒入犬隻，且飼主向該議員、動保處都表達有封死車窗，因此北市傾向再給機會，豈料事後卻又二度傷人。

根據監視器畫面，徐姓飼主載著比特犬外出，行經大安區臥龍街停等紅燈時，比特犬自行打開車窗衝出車外，嚇得一旁身穿藍色外套的騎士緊急跳開，但比特犬早已盯上他，下秒就將騎士撲倒在地並緊咬對方腿部，徐姓飼主見狀急忙下車阻擋，但比特犬仍不肯鬆嘴，騎士還一度在地上被拖行，雙方僵持約26秒，飼主才將比特犬拖上車，結束這場驚魂記。

但該比特犬6日才在文山區發生咬人案件，事隔11天又再次闖禍，且昨（17日）傳出該飼主於6日事件發生後，曾於10日到某台北市議員服務處陳情，希望動保處別沒入犬隻，疑似透過議員「喬事」，才導致案件遲了11天沒有裁決。

不過，台北市產發局、動保處都嚴正澄清，並沒有任何議員來「喬」案；且據了解，是該飼主到某台北市議員服務處陳情，希望不要沒入犬隻，而服務處告知該名議員後，議員先打電話詢問動保處後續狀況，是否有要沒入犬隻，且轉達飼主稱願意被罰重一點。

而動保處當時回應該名議員說，比特犬攻擊性強，關起來後對動物之家的其他動物、相關人員也很危險，加上該名飼主同時向動保處、該名議員都允諾「已經改進、封死車窗了」，因此動保處傾向再給機會，結果比特犬卻又再次傷人，也讓該名議員尷尬傻眼。

面對動保處動作慢半拍，隔了11天才動作，未來要如何再精進？台北市產發局長陳俊安今（18日）回應，自己第一時間也跟動保處再三確認，就如同動保處昨天的說明，沒有議員關說。

陳俊安稱，第一次事件發生後，隔10、11天動保處裁罰都沒出來，所以自己昨天也立即要求動保處即刻檢討相關裁罰的程序，重新檢討作業程序，務必要在最短的時間做出明確處置結果，並對裁罰基準一併重新檢討，已即刻要求動保處立即檢討，並立刻做出更正，未來不能再有類似情形發生。

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