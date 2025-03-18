轟比特犬飼主「一副無辜的樣子」　律師不忍吐1句！全場力挺

▲比特犬Lucky咬傷騎士。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台北市60歲徐姓飼主養的比特犬Lucky，相隔11天兩度開窗跳車，狠咬等紅燈騎士，引發社會關注。網紅「黑心律師」楊律師直言，飼主明明有很多方式能避免，眼看面臨狗狗沒入的下場，卻一副很無辜的樣子，「該安樂死的是這個飼主吧？」

楊律師在臉書發文，寫下簡單三招就能避免這兩起慘案，「1.把副駕的車窗按鈕貼住，車窗就按不開。2.比特犬坐在副駕時，也同時用狗錬綁住，比特犬就跳不出車窗。3.開車不載比特犬。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也忍不住反問，「既然這隻比特犬已經養十年，有深厚感情，就應該不離不棄，而且還一副自己很無辜的樣子？該安樂死的是這個飼主吧？」

▲律師開轟飼主。（圖／翻攝自臉書／楊律師）

對此，大票網友紛紛回應，「絕對是主人的問題」、「該安樂死的是這個飼主+1」、「我認同優先處理飼主」、「畫面看就不是狗開窗，狗跳車後，主人硬抽離狗，讓被咬的大腿有更嚴重的撕裂傷，那種撕裂傷又是長者，之後可能都於行不良了。主人應趕快用膝蓋頂咽喉，讓其固定壓制在地上，使其無法呼吸而鬆口，不然就是要拉後腿抬高往前離地，使其四肢無重心出力，一般狗都怕四肢離地且四肢離地身體不好出力」、「飼主可以購買犬用安全帶，如此一來即使開窗也不會跳出車外，法令規定比特犬外出一定要上牽繩、戴嘴套，飼主完全沒理會法令，如果有戴嘴套也不至於咬傷人」、「最後一句最中肯」、「短期內兩次真的讓人覺得是故意的」。

另外，動保處已對飼主依《動物保護法》第7條及第32條規定，裁處罰鍰共20萬元並沒入。而徐姓飼主則聲稱，上車時有為狗上牽繩，是犬隻激動掙脫項圈，才發生意外。

►細看比特犬「2次攻擊」不像巧合！他揪3詭異點：某種信號

►剴剴案「倒數2天」再開庭！Threads大洗版：台灣人再團結一次