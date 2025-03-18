比特犬咬人！胡采蘋曝「動物戰鬥原因」：飼主是唯一能幫助牠的人

▲比特犬跳下車咬傷騎士 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

比特犬跳車攻擊機車騎士的事件受到大眾關注，財經網美胡采蘋在臉書上有感而發，提到她家愛貓也非常愛咬人，但其實是想保護家人，也因此，家人、飼主的管束就變得格外重要，「牠所信任的人，才是唯一能幫助牠的人，我們也是唯一能防止外界的人受到攻擊的機制」。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，對於比特犬咬人的事件，真的蠻驚駭的。接著她分享自家的貓，她的朋友常說她領到一隻黑豹，因為她的貓也非常愛咬人，且牙齒跟爪子都很尖，所以曾經咬到她腳背出現4個噴血點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡采蘋表示，她能理解「小獸」的身體往往是針對周遭環境演化出來的，並不是為了在家裡生活而演化，而她也在養育過程中感受到，「越有攻擊性的小獸，牠們往往更愛家人，牠們會有很強的向心力，對家人有十二萬分的保護心，因此對於牠們心中認定的『危險份子』、『危及家人安危的外來者』，牠們更會奮不顧身的去戰鬥」。

胡采蘋說，動物搞不清楚停車在主人身邊的人只是要等紅燈，「這對小動物來說真的太難理解了，牠們的世界是非常直觀的。」也正是因為這樣，家人、飼主的管束就變得格外重要，因為「這個世界唯一能跟牠們溝通、馴化牠們不安的心，可能真的只有家人了」。

胡采蘋接著也分享，她有訓練過自己家的貓，並找到了對愛貓最有用的管束方式。她家的貓意識到自己的錯誤之後，會去找她撒嬌，「牠開始不會再用力咬人，會用舔舔取代咬人，牠也會慢慢的進步，越變越乖」。

最後胡采蘋也說，如果飼主為了家中的小猛獸困擾，這是她的親身經歷，「牠們只有我們，越凶的孩子越在乎爸媽，牠所信任的人，才是唯一能幫助牠的人，我們也是唯一能防止外界的人受到攻擊的機制」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「小動物何其無辜，主人才是問題所在」、「對待牠們真的要花心思，現在我的年紀沒有精神體力去陪伴，所以再也不敢養」、「所以結論就是飼主不會教就別養」、「當飼主無法控制動物時，飼主其實不適合做飼主」。但也有網友認為，「比特犬不太一樣」、「比特犬能致人於死，無法與家貓相提並論」。