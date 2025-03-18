比特犬其實天生親人！寵物訓練師曝「咬人真相」：跟飼主教育有關

▲比特犬其實是親人的。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

台北市徐姓男子飼養的比特犬Lucky兩度跳車咬傷機車騎士，徐男被動保處裁罰共計20萬元，犬隻也遭沒入，然而，近年來遭比特犬攻擊之新聞事件層出不窮，讓許多民眾相當擔心。一名訓練師就表示，其實比特犬「是天生親人的」，如何養牠、訓練牠，才是關鍵。

「其實比特犬是天生親人的！」寵物訓練師「大廷（陳奕廷）」在Threads發文，比特犬天生親人，這是歷經數百年選擇性培育的結果，早期比特犬被用於鬥犬競技，但飼主與訓練師絕不能成為攻擊目標，於是「不攻擊人」成為一項嚴格的篩選標準，因此比特犬天性不是敵視人類，而是極度信任與依賴人類。

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訓練師表示，比特犬擁有強大肌肉與高度興奮性，一旦進入衝突狀態，咬合力遠超許多犬種，「管理不當仍可能造成嚴重後果」，並不是因為彼特犬特別兇，「是牠的身體條件與行為特性，使攻擊事件的影響更大」。

訓練師提到，真正的風險來自環境管理、社會化與飼主訓練是否到位，正確的養育方式能確保比特犬成為穩定、親人，甚至是優秀的工作犬，同時避免不必要的誤解與衝突，「飼主的教育才是最重要的」。

本文獲得寵物訓練師「大廷（陳奕廷）」授權轉載。