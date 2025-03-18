細看比特犬「2次攻擊」不像巧合！他揪3詭異點：某種信號

▲臥龍街比特犬攻擊騎士案件、車窗搖下長達7秒顯示比特犬Lucky不在右後座上，打臉飼主說法。（圖／翻攝畫面）

記者周亭瑋／綜合報導

台北市60歲徐姓飼主養的比特犬Lucky，兩度開窗跳車咬人，引發社會關注。就有網友細看兩次攻擊，發現根本不像是巧合，反倒像人為手動控制開關；另外，狗狗跳窗的時機與車輛動作高度吻合，很可能代表牠接收到某種信號才跳出去。

網友在Threads發文提到，細看比特犬兩次的咬人影片，發現這與一般狗誤觸車窗的狀況不同，就是車輛都有晃動異常，「第一次攻擊（3月6日），影片0.05秒處，車窗剛開始下降時，車輛明顯晃動；第二次攻擊（3月17日），影片0.2秒處，車窗開啟的瞬間，車輛同樣劇烈晃動。」

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他直言，兩次事件發生的情況幾乎一模一樣，開窗時都有晃動，這不像是巧合，且第一次車窗「放下來又馬上拉上去」，這種操作不像是狗誤觸，更像是人為控制車窗，可能是在測試狗是否準備好跳出。

▲比特犬咬傷騎士。（圖／記者黃彥傑翻攝）

不僅如此，原PO認為，比特犬連續攻擊機車騎士，這個行為是有規律性的；同時，他也推測，狗狗並非無差別攻擊，而是專門攻擊機車騎士，「這很可能是飼主有意指示狗攻擊，或狗已被訓練去攻擊這類目標，狗跳窗的時機與車輛動作高度吻合，可能代表狗接收到某種信號（例如手勢、口令、敲打車門等）才跳出來。」

對此，也有網友點頭表示，「跟你想法相同，而且狗狗下車似乎就是只專咬最靠車窗的騎士，懷疑是下完指令確認後才開窗；另外，車主極像在確認狗狗成功後才下車拉狗，不慌不忙，感覺就像魚上勾後解吊鉤的感覺，還有狗狗看來不是亂咬，是只咬大腿，使其失去行動能力，就像是在幫人或自己訓練狗來攻擊人。」

不過，徐男是否有刻意放狗攻擊其他用路人的企圖，仍有待警方及動保處人員進一步調查釐清。

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