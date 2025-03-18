拉比特犬上車！飼主「1動作」被抓包不對勁　網重看影片：很清楚

記者曾筠淇／綜合報導

設籍台北市大安區的徐姓比特犬飼主分別在6日、17日上午，均以自己租賃公司名下的皮卡客貨車載著比特犬Lucky外出，結果他的愛犬都在車輛行經路口停等紅燈時，自動打開車窗跳下車，狂咬路邊停等紅燈的機車騎士。對此，就有網友注意到飼主的「1動作」，質疑飼主說法有問題。

徐姓飼主面對警方及被害人質疑，強調是愛犬Lucky自行誤觸車輛電動窗開關才會跳車攻擊騎士，但警方檢索監視器畫面，6日上午8時許比特犬在車輛停等紅燈時，右後座車窗打開不到1秒鐘時間，比特犬便跳下車攻擊黃姓騎士。

仔細查看影片，可見比特犬咬傷人之後，飼主將狗拉上車，且疑似試圖關上車窗，他的手在車門上動作了幾秒（約在影片50秒處），卻不見動靜，於是他便鑽進車內。而此時，車窗也緩緩被關上（約59秒處）。

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▲▼飼主動作引發網友質疑。（圖／記者黃彥傑翻攝）



對此，就有網友質疑，既然人都無法從後座車門開關車窗，狗又怎麼會自己開窗？而且懷疑飼主鑽進車內，就是從駕駛座那邊控制車窗開關，「狗拉上車時後座車窗按鈕沒作用，鑽進駕駛座才把車窗關上，所以控制權都在駕駛座那邊」、「真的拍得很清楚，窗戶的控制不是在後面的窗邊，這個飼主居心叵測」、「真的欸，這太明顯了」、「超扯」。

徐男是否有刻意放狗攻擊其他用路人企圖，則有待警方和動保處人員深入調查釐清。