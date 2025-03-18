快訊／以色列狂轟加薩至少50死！　爆炸畫面曝光

▲以色列18日半夜對加薩走廊發動大規模空襲。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

以色列18日半夜對加薩走廊發動大規模空襲，目前已知造成至少50名巴勒斯坦人死亡，預估死傷人數還會繼續攀升。

根據CNN報導，以色列國防軍（Israel Defense Forces）和以色列安全局（Israeli Security Agency）在18日凌晨發表聲明表示，正在對位於加薩地帶的哈瑪斯目標進行大規模攻擊。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，「以色列國防軍目前正在對加薩地帶的哈瑪斯恐怖組織目標進行打擊，旨在達成政治層級所確定的戰爭目標，包括釋放我們的所有人質——無論生死，從現在起，以色列將對哈瑪斯採取增強的軍事行動。」

加薩民防發言人馬哈茂德·巴薩爾（Mahmoud Bassal）表示，數人被困在被轟炸的住宅廢墟中，這些住宅位於加薩各地。在加薩市有超過15人喪命，其中包括5名兒童，另有超過20人受傷。

غزة تحترق



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在加薩中部，超過70名傷者被送往阿爾奧達醫院（Al-Awda Hospital），這些傷者多是來自努塞拉特難民營（Nuseirat refugee camp）的居民，該地的住宅在空襲中遭到破壞。

《半島電視台》指出，過去半小時內，以色列對加薩發動超過35次空襲，救護車和民防人員正在努力撤離死者和傷者。

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