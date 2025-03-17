054B首艦「漯河艦」黃海首秀　張競：擺拍卻「掉渣問題」多

軍武中心／台北報導

中方海軍最新型054B隱形護衛艦首艦「漯河」號，近日首度在黃海參加實戰訓練，官媒也公布部分畫面。曾任海軍中權軍艦艦長的張競表示，在公佈的影像中可看出，共軍明明知道是在鏡頭下拍攝作秀，還有這麼多「掉渣問題」，顯見漯河艦以及文宣單位還有很大努力空間。

張競指出，漯河艦於黃海進行首次測試，依據事後所公佈影像記錄，可歸納出幾個重點，首先是漯河艦射擊H/PJ-87型單管100公釐艦砲以及H/PJ-11型11管30公釐艦砲（亦稱1130近防砲）時，在退殼口附近甲板鋪設保護膠墊，在H/PJ-87型單管100公釐艦砲靠右舷甲板護墊外圍，更加設攔殼網，證明前兩種火砲退殼後，再從拋殼口拋離砲體時，所拋出彈殼可能撞擊毀傷甲板覆蓋物，因此特別鋪設保護膠墊與攔殼網；這在各國海軍是經常性作業模式，顯然解放軍海軍也遵循此種保護措施。

他表示，影片在第13秒與第19秒所顯現下達火砲開放令時，共出現兩段影像資料，可是下達開放令者之階級以及其仍兼任操控臺操作手，其實就可理解到這是刻意擺拍；同時操控部位艙間燈光也不適合操作手監看操控台銀幕與儀表顯示，因此更可證明這段影像是刻意擺拍攝製。

張競指出，在前述兩段影像記錄，顯示操作手在室內艙間操作武器操控台時仍然戴著軍帽，未佩戴防焰護罩以及艦內通信耳機，顯然與實戰著裝並不吻合。特別是在第19秒處，在操控台側面艙間隔堵壁面，居然出現那具讓人感覺份外突兀風扇，更讓人覺得不可思議。

張競還補充說，這段不到兩秒鐘影像，比較可能是剪接岸置教練儀室內場景，而不是漯河艦真實艙間配置實景，因為「在溫度足以凍壞人的武器管制艙間或是戰情室內，居然要裝置風扇幫助降溫」，假若艙間內溫度到達此種程度，操控台還會不過熱嗎？假若操控台不能維持適當工作溫度與濕度，其可靠性與穩定性將是如何？假若最先進054B隱形護衛艦關鍵操控艙間，居然要靠隔堵壁面裝設風扇協助保持溫度，請問其艙間設計與操作環境控制水準如何？

對於海上整補作業，張競也提出一些個人「批評」。他說，漯河艦與綜合補給艦實施橫向整補階段，在漯河艦前段右舷主甲板面並未見到任何纜索，更未見到攜帶撇纜槍之撇纜槍手；唯一合理解釋就是完全由綜合補給艦發射撇纜槍，然後送出引繩與距離繩，然後漯河艦受補部位人員將距離繩分離，繼續拉入引繩與引纜，最後將支撐油管與水管之高纜架設完畢，可是「影片並未涵蓋此段作業，只見到高纜已架設完畢，綜合補給艦所送出油管快速接頭即將送抵漯河艦，然後完成油管接合」，顯然是，未裝設水管或是其他流體物資補給管人工接合管系裝置，因此並未演練同時送達水管或是其他流體物資補給管人工接合程序。

至於前面所提由綜合補給艦所送出，為送達與架設高纜的引繩與引纜，應該是由漯河艦右舷整補站作業人員牽引並堆置在漯河艦前段左舷主甲板處，在整補作業完畢後，再與高纜接合送回綜合補給艦；但由於影片並未涵蓋該處，在此僅能推論。

張競還說，在影片第26秒處最右側戴紅工作盔人員配備望遠鏡，顯然是整補站指揮或是督導，但持有對講機者卻在左端前排戴白色工作盔，同時在整補站未見到任何配備艦內通信系統的電話手，顯然整補站與駕駛台通聯主要是經由手持對講機，此對作業通信保密來說，到底合適不合適？確實存在討論空間。

他表示，也許會有人質疑，在整補作業受補艦接近補給艦階段，不也是靠無線電通聯嗎？若是整補站與駕駛台以手持對講機通聯會有通信洩密顧慮，那麼受補艦與補給艦無線電通聯不是更有可能產生通信洩密嗎？其實不然，因為在他服務艦隊期間，在無線電保持靜默狀況下，完成海上整補與加油作業次數不知凡幾；白天駕駛台靠旗號，補給艦整補站靠手旗完成與受補艦整補站通聯，夜間靠燈號或是桅頂難視燈通聯，補給艦與受補艦整補站以九孔燈通聯，「在我這輩海軍來說，這種磨練有其無可取代價值；那都是先輩付出血淚生命代價所獲得教訓，視覺通信是傳統海軍戰技，不會也不應被科技進步而淘汰。」

張競還說，在影片第27秒，可以見到漯河艦艦艏最前方配置人員，其職責為艦艏瞭望抑或是艦艏救生手，假若是艦艏瞭望，其應配備望遠鏡，假若是救生手，應該配備有救生圈，所以我們必須注意，假若整補站在作業過程中有人員落水，在艦艉配備救生手，會比在艦艏配置救生手更合理。對比影片第37秒所出現距離繩相對於整補站位置，在漯河艦此端亦未到達艦艏，因此此位配置於艦艏人員也不應是距離繩手，至於實際職能值得探討。

張競最後指出，影片最後有播出看來是漯河艦與綜合補給艦實施縱向油料補給畫面，但依據影像記錄第34秒綜合補給艦艦艉所釋出油管尚在海面漂浮，而第35秒漯河艦整補站設置在主甲板左舷前段，人員部署就位「凌亂無序」，可推測漯河艦應當僅有實施受補艦就位運動，但卻未實際撈起加油裝具，真正實施接合與加油作業。當實施受補艦運動接近補給艦階段，第35秒至第36秒漯河艦主甲板前段左舷整補站舷邊已備便碰墊，但是並未置放，人員站姿散漫，顯然光演練艦體運動接近但整補站卻不實作，還是沒辦法讓作業人員繃緊神經全神貫注，所以「天下水兵都一樣」，以前「我們也是會有同樣毛病」，但是明明知道是在鏡頭下拍攝作秀，卻「還有這麼多掉渣問題，共軍漯河艦以及文宣單位還有很大努力空間。」

根據大陸資料顯示，舷號545的漯河艦長約440英尺（約134米），排水量約6,000噸，推進系統結合了燃氣輪機和柴油發動機，航速可超過27節，整體性能比054A型更大更先進，能夠兼具近岸防禦和遠洋作戰。

從這款護衛艦的武器和裝備中，較為突出的是32單元垂直發射系統（VLS），明顯優於054A型，除能發射鷹擊-12超音速反艦飛彈，此外，它還能容納射程達約40公里的紅旗-16地對空飛彈，提供中程防禦能力。而在近距離防禦上，它則配備了11管30公釐口徑加特林式轉管機砲的艦載近迫武器系統（CIWS）。