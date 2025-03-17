情報失靈釀哈瑪斯襲擊？以總理要炒國安局長　遭反咬出於政治動機

▲納坦雅胡尋求罷免國家安全局局長巴爾。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

以色列總理納坦雅胡16日宣布，他正尋求將國家安全局（Shin Bet）局長巴爾（Ronen Bar）解職，理由是對其「持續缺乏信任」。納坦雅胡表示，此舉是為了確保以色列在加薩戰爭的戰略目標，並防止未來的安全威脅。然而，這項決定引發強烈爭議，巴爾指控納坦雅胡罷免巴爾是出於政治動機，直斥納坦雅胡要求官員對其「個人忠誠」。

綜合外媒報導，納坦雅胡近來與巴爾就國家安全局的改革問題公開發生爭執。納坦雅胡指控巴爾領導的國家安全局「情報失靈」，未能阻止哈瑪斯在2023年10月7日對以色列展開襲擊，安全漏洞後續引發加薩戰爭，造成逾1200人死亡，因此更換領導層「對於重建組織、達成戰爭目標，以及避免下一場災難都是必要之舉。」

納坦雅胡表示，由於以色列現正處於戰時，總理和國家安全局長應相互完全信任，但他對巴爾的不信任感卻與日俱增，因此決定向政府提議，終止巴爾的任期。總理辦公室16日指出，總理已和巴爾會面，通知對方他將於本周向政府正式提出罷免提案。目前，內塔尼亞胡在政府內部獲得多數支持，但該決定可能面臨以色列最高法院的挑戰。

對此，巴爾表示，哈瑪斯襲擊事件可能與國家安全局10月7日的情報失靈有關，但他認為納坦雅胡將他解職的決定是出於政治動機，「我願意為國家安全局未能阻止哈瑪斯襲擊事件負責，但明顯的，將我解職的背後意圖與此事無關。」以色列媒體指出，國家安全局目前正在調查納坦雅胡在加薩戰爭期間收受來自卡達的資金，暗示此事與巴爾被解職相關。

巴爾進一步指出，「總理針對個人忠誠的期望與公眾利益相悖，是完全不恰當的期望，也違背了國家安全局的標準。」報導稱，巴爾自2021年起擔任國家安全局長，任期直到2026年10月才到期。然而，他與納坦雅胡的關係早在哈瑪斯突擊以色列前就已十分緊張。