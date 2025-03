快訊／停火破局！以色列「大規模轟炸」加薩走廊　難民營遭猛攻

▲以色列坦克在以色列一側的邊境地帶巡邏。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

以色列總理辦公室下令,重新對哈瑪斯(Hamas)位於加薩走廊的基地進行大規模攻擊,這是自1月19日停火以來最激烈的空襲之一,加薩各地傳來劇烈爆炸聲響,目前已知造成數十人死亡。

根據《以色列時報》報導,以色列國防軍(IDF)證實,在接到總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)和國防部長卡茲(Israel Katz)的指示後,開始在加薩走廊進行大規模攻擊,「根據政治層級的指示,IDF和以色列安全局(Shin Bet)正在全加薩走廊大規模攻擊哈瑪斯的基地。」

納坦雅胡辦公室表示,哈瑪斯拒絕了美國中東特使魏科夫(Steve Witkoff)的停火協議,而這次的打擊行動旨在達成以色列的戰爭目標,即摧毀哈瑪斯的軍事和治理能力,並帶回人質,「從現在起,以色列將以越來越強大的軍事力量對抗哈瑪斯。」

《路透社》報導指出,醫護人員和目擊者表示,位於加薩中部的德爾阿爾巴拉赫(Deir Al-Balah)有三棟房屋遭到襲擊,加薩市的某棟建築也被擊中,此外,以色列軍隊對位於汗尤尼斯(Khan Younis)西邊的馬瓦西(Mawasi)地區難民營內的帳篷進行炮擊。

根據《半島電視台》消息,在過去半小時內,超過35次以色列空襲襲擊了加薩,救護車和民防隊的隊伍正在奮力疏散死傷者,加薩市(Gaza City)至少有13人喪生,超過50人受傷。

Gaza at this moment. The ceasefire is over.

Hell is on the way. pic.twitter.com/ekfPzoD6bP