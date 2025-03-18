快訊／停火破局！以色列「大規模轟炸」加薩走廊　難民營遭猛攻

▲以色列坦克在以色列一側的邊境地帶巡邏。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列總理辦公室下令，重新對哈瑪斯（Hamas）位於加薩走廊的基地進行大規模攻擊，這是自1月19日停火以來最激烈的空襲之一，加薩各地傳來劇烈爆炸聲響，目前已知造成數十人死亡。

根據《以色列時報》報導，以色列國防軍（IDF）證實，在接到總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和國防部長卡茲（Israel Katz）的指示後，開始在加薩走廊進行大規模攻擊，「根據政治層級的指示，IDF和以色列安全局（Shin Bet）正在全加薩走廊大規模攻擊哈瑪斯的基地。」

納坦雅胡辦公室表示，哈瑪斯拒絕了美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）的停火協議，而這次的打擊行動旨在達成以色列的戰爭目標，即摧毀哈瑪斯的軍事和治理能力，並帶回人質，「從現在起，以色列將以越來越強大的軍事力量對抗哈瑪斯。」

الحرب عادت من جديد..!pic.twitter.com/x2nTthghG7 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) March 18, 2025

《路透社》報導指出，醫護人員和目擊者表示，位於加薩中部的德爾阿爾巴拉赫（Deir Al-Balah）有三棟房屋遭到襲擊，加薩市的某棟建築也被擊中，此外，以色列軍隊對位於汗尤尼斯（Khan Younis）西邊的馬瓦西（Mawasi）地區難民營內的帳篷進行炮擊。

根據《半島電視台》消息，在過去半小時內，超過35次以色列空襲襲擊了加薩，救護車和民防隊的隊伍正在奮力疏散死傷者，加薩市（Gaza City）至少有13人喪生，超過50人受傷。