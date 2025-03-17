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烏克蘭再次換將！澤倫斯基命格納托夫任總參謀長　盼加速軍事改革

▲▼澤倫斯基任命格納托夫（Andrii Hnatov）接替巴爾吉列維奇（Anatoliy Bargylevych）擔任烏軍總參謀長一職。（圖／翻攝自X）

▲澤倫斯基任命格納托夫擔任烏軍總參謀長一職。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭前線戰事持續膠著，總統澤倫斯基16日卻突然宣布換將，以推動軍隊改革並提升指揮效率為由，任命格納托夫（Andrii Hnatov）接替巴爾吉列維奇（Anatoliy Bargylevych）擔任烏軍總參謀長一職。

綜合外媒報導，烏克蘭換將後，巴爾吉列維奇將調任國防部首席檢查員，負責監督軍事標準與加強軍紀，而接任總參謀長的格納托夫則將致力於優化指揮架構，提高部隊戰術運作效率。澤倫斯基指出，格納托夫是「戰鬥好手」，強調他具備豐富的實戰經驗，特別是在旅級部隊的作戰計劃、防禦部署及進攻行動等方面的指導能力。

格納托夫擁有超過27年的軍事經歷，曾擔任海軍陸戰隊旅指揮官，隨後晉升為烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）作戰部隊的指揮官。頓內茨克為俄烏戰爭的主要戰場之一，儘管俄軍傷亡慘重，但仍在一年多的時間內逐步推進，對烏軍防線構成嚴峻挑戰。

▲▼澤倫斯基任命格納托夫（Andrii Hnatov）接替巴爾吉列維奇（Anatoliy Bargylevych）擔任烏軍總參謀長一職。（圖／翻攝自X）

▲格納托夫（左）將接替巴爾吉列維奇（右）成為新任烏軍總參謀長。（圖／翻攝自X）

國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）表示，這項決策是烏軍現代化的一部分，目標是強化軍隊戰鬥力，並落實更具協調性的軍團作戰體系。他指出，軍方計劃從以旅為單位的戰術運作，轉變為更大規模的「軍團」編制，以提高各前線部隊的協調能力與決策效率。

這項軍事改革已開始推動，烏軍第3獨立突擊旅於14日宣布改組為軍團，成為新戰略體制的先鋒部隊。軍方高層強調，戰爭期間累積的戰術經驗將全面納入新體系，確保指揮鏈更具靈活性，以應對俄軍不斷變化的戰術。

隨著烏俄戰爭進入第3年，烏克蘭面臨嚴重的人力短缺挑戰，並在多條戰線上遭遇俄軍壓力。基輔希望透過這次人事更動與組織改革提升軍隊戰鬥力，並進一步鞏固前線防禦，以應對持續升級的戰事。

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