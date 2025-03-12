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國台辦批「打壓陸配」　陸委會：中共沒資格談言論自由

▲▼陸配「亞亞在台灣」因鼓吹武統被遣返。（圖／翻攝亞亞在台灣YouTube）

▲陸配「亞亞在台灣」被移民署廢止居留許可。（圖／翻攝亞亞在台灣YouTube）

記者蔡紹堅／台北報導

陸配「亞亞在台灣」因鼓吹武統被廢除居留許可，國台辦12日為其發聲，批民進黨打壓不同立場、聲音，標榜的自由是「台獨自由」。對此，陸委會回應，中共根本沒有資格談言論自由、思想自由、選擇自由。

陸委會晚間透過書面方式回應國台辦的一連串批評，陸委會表示，中共對台統戰、滲透無所不用其極，長期透過經貿、旅遊、教育、文化等各層面滲透台灣社會，且堅持一黨專政，箝制思想、嚴控輿論、迫害人權，「根本沒有資格談言論自由、思想自由、選擇自由。」

陸委會還說，政府基於國家安全與公共利益，加強反制中共統戰並強化全民心防，是正當及必要的措施，這種努力也將持續下去。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

另外，華碩工會傳出有一名陸配員工指控公司高層涉犯大陸刑法、反分裂法。陸委會表示，政府不會容許任何人在台灣宣揚武統，或用中共的「刑法」、「反分裂法」或「懲獨22條」來恐嚇他人。

不過，對於相關行為是否違反台灣的法律，陸委會強調，由於案件發生在私人企業內部，將先了解事實原委以利後續處置。

國台辦發言人陳斌華12日上午在例行記者會上，針對「亞亞在台灣」被遣返表示，民進黨當局用盡手段大肆打壓島內持不同立場的聲音，再次暴露其所標榜的「自由」是鼓譟「台獨」的自由，是宣揚「抗中」的自由，既虛偽又雙標。

陳斌華還說，「如果任由民進黨當局到處濫用行政和司法手段，台灣民眾正當權益將遭到嚴重侵犯。」

▼國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.3.12） 。（圖／記者任以芳攝）

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