　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

回應賴「境外敵對勢力」　國台辦：台獨膽敢突破紅線不得不採取斷然措施

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.3.12） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德今13日召開國安高層會議，定調「中國是我國反滲透法所定義的『境外敵對勢力』」，必須採取相應的防範措施，並且親自說明針對台灣當前所面對的五大國安及統戰威脅以及十七項的因應策略。對此，大陸國台辦發言人陳斌華晚間最新回應，「正告賴清德當局，玩火者必自焚，數典忘祖從來沒有好下場」，並且強調重申「台獨」膽敢突破紅線，大陸方面將不得不採取斷然措施。

陳斌華表示，賴清德今天召開所謂「國安高層會議」並在會後講話中，再度宣揚兩岸「互不隸屬」的分裂謬論，妄稱「台灣是一個主權獨立的民主國家」，極力渲「大陸威脅」，將大陸界定為「境外敵對勢力」，並拋出所謂「因應五方面威脅」的「17項策略」，「台獨」立場之頑固、挑釁對抗之猖狂，再度證明其人是不折不扣的「兩岸和平破壞者」「台海危機製造者」。

陳斌華說，賴清德一方面「賣台求榮，另一方面倒行逆施，在台灣內部變本加厲製造「綠色恐怖」，打壓台灣內部政治異已，煽動「反中抗中」，升高兩岸對立對抗，限阻兩岸交流交往，強推兩岸脫鈎斷鏈，服務其「台獨」分裂目的，轉移台灣矛盾焦點，緩解施政困境。「這充分暴露其為一黨一己之私，不惜「惡化」島內社會，把台灣老百姓綁上『台獨』戰車，把台灣推向兵凶戰危險境的邪惡本質。」

陳斌華重申，「台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，從來不是、也永遠不會是一個國家。台灣是全體中國人民的台灣，這是不容置疑的歷史和法理事實，也是不容改變的兩岸現狀。」

陳斌華強調，我們解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，能力堅不可摧，決不允許任何人任何勢力把台灣從中國分裂出去，也絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。「如果『台獨』分裂勢力膽敢突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

最後，陳斌華正告賴清德當局，玩火者必自焚。凡是數典忘祖的人，從來沒有好下場；凡是背叛祖國的人，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判；凡是搞『台獨』裂的人，結果只能是粉身碎骨；凡是倒行逆施，冒天下之大不韙的行徑，都將自取滅亡。「祖國必然統一大勢滾滾向前，任何人任何勢力都無法阻擋，所有居心叵測的伎倆都注定失敗！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
596 2 8806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／曾國城道歉了！　「期待黃子佼復出遭砲轟」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

回應賴「境外敵對勢力」　國台辦：台獨膽敢突破紅線不得不採取斷然措施

幫台灣人拿對岸身分　通緝犯林金城「台灣身分被註銷」健保也沒了

陸委會：不限制陸配宣揚統一　但「武統台灣」絕不允許

台灣藝人「附和中共」恐受罰！陸委會正研究：懲罰有時是種支持

躲進「女廁偷拍」被抓包！　逃跑色狼失足…慘摔落1樓

中俄伊明談核問題　陸外交部：外交努力加強溝通協調

回應賴清德談話　陸外交部：改變不了統一大勢

全球最大樂高人偶現身！　上海樂高樂園確定今夏開幕

QS學科排名陸大學「全球第三」　只輸英美

陸多家企業「強制準時下班」　員工傻眼：人生第1次被趕出公司

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

「#AI女神 」 #李珠珢 來了！ 首披 #Fubon Angels 戰袍

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

女兒轉正為富邦悍將啦啦隊！　藍波老師等下班路：心甘情願

大貨車煞車失靈「開上護欄減速」　騎士驚險逃命畫面曝 #高雄

【忘記寶寶在睡覺】媽看影片忍不住大笑　下秒聽哭聲驚嚇急摀嘴XD

回應賴「境外敵對勢力」　國台辦：台獨膽敢突破紅線不得不採取斷然措施

幫台灣人拿對岸身分　通緝犯林金城「台灣身分被註銷」健保也沒了

陸委會：不限制陸配宣揚統一　但「武統台灣」絕不允許

台灣藝人「附和中共」恐受罰！陸委會正研究：懲罰有時是種支持

躲進「女廁偷拍」被抓包！　逃跑色狼失足…慘摔落1樓

中俄伊明談核問題　陸外交部：外交努力加強溝通協調

回應賴清德談話　陸外交部：改變不了統一大勢

全球最大樂高人偶現身！　上海樂高樂園確定今夏開幕

QS學科排名陸大學「全球第三」　只輸英美

陸多家企業「強制準時下班」　員工傻眼：人生第1次被趕出公司

快訊／普丁表態支持30天停火　前提解決俄烏危機根源實現長久和平

桃園市議長邱奕勝率議會團隊赴金門交流　加強姊妹市情誼

桃園污水管線定期巡檢維護　水資中心回收再利用

《上班不要看》結束3主因！呱吉淚曝一記重拳「不能再當沒聽見」

英國手工超跑廠「全新旗艦正式登場」！鋁合金底盤＋碳纖車頂剛性強

閱之海筆記／沾親帶故：談韓國的「倫理片」

5檔ETF喜迎長榮近百億股利　00919笑納近半數最補

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

大陸熱門新聞

國台辦：台獨膽敢突破紅線不得不採取斷然措施

通緝犯林金城「台灣身分被註銷」

QS學科排名陸大學「全球第三」　只輸英美

陸委會：不限制陸配宣揚統一　但「武統」絕不允許

台藝人「附和中共」恐受罰！陸委會正研究

陸多家企業「強制準時下班」　員工嚇傻

國軍手機遺失被賣到大陸！MDM、照片被看光

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

始祖鳥吊牌炒到1300元！　二手衣商家拿來「假裝新品」

進「女廁偷拍」被抓！色狼失足摔落1樓

核物理能源專家劉暢離美返陸 回母校北京大學任職

蚊子原地抽搐！陸網傳超有效「滅蚊神曲」

回應賴清德談話　陸外交部：改變不了統一大勢

香港年輕情侶找朋友「停車場活春宮」　警循線抓到人

更多熱門

相關新聞

賴清德要求赴陸登錄　陸委會：國人不喜歡讓政府知道去哪

賴清德要求赴陸登錄　陸委會：國人不喜歡讓政府知道去哪

總統賴清德13日上午召開國安高層會議，提到近年赴陸旅行風險增高，要求相關機關落實各種登錄制度。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑坦言，國人不喜歡讓政府知道去處，不管怎麼宣傳，登錄系統的登錄率都不高，現在宣傳費用還被刪了，更加困難。

陸委會：中共破壞單一戶籍制度　政府依法清查軍公教

陸委會：中共破壞單一戶籍制度　政府依法清查軍公教

指賴清德「鼓吹新麥卡錫主義」　藍委：台灣距離戒嚴只差一步？

指賴清德「鼓吹新麥卡錫主義」　藍委：台灣距離戒嚴只差一步？

賴清德重啟軍審　藍批反民主：限制言論自由

賴清德重啟軍審　藍批反民主：限制言論自由

賴清德指「中國是境外敵對勢力」　她示警：勿賭上台灣前途

賴清德指「中國是境外敵對勢力」　她示警：勿賭上台灣前途

關鍵字：

國台辦陳斌華台獨賴清德

讀者迴響

熱門新聞

曾國城道歉了

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清

深度僅3km！那不勒斯40年最強震狂搖20秒

全面開戰！鳳梨爆疲老闆自導自演被押走

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上

家寧「神隱1天出手了」！

刪除與家寧合作貼文　DR.WU聲明：已結束暫時性合作

元斌為了10歲的金賽綸終生戒菸！暖心事蹟曝光

家寧合作廠商被點抵制　牙醫診所澄清

即／《上班不要看》正式解散！呱吉證實

自助餐10道菜900元嚇傻居民　老闆發聲了

快訊／金秀賢又有私照外流！親密貼臉金賽綸　爆料YTR狠嗆：我去記者會找你

24歲年輕媽淪性奴　陳屍夜店廁所

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！

更多

最夯影音

更多

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

「#AI女神 」 #李珠珢 來了！ 首披 #Fubon Angels 戰袍

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面