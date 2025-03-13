回應賴「境外敵對勢力」　國台辦：台獨膽敢突破紅線不得不採取斷然措施

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德今13日召開國安高層會議，定調「中國是我國反滲透法所定義的『境外敵對勢力』」，必須採取相應的防範措施，並且親自說明針對台灣當前所面對的五大國安及統戰威脅以及十七項的因應策略。對此，大陸國台辦發言人陳斌華晚間最新回應，「正告賴清德當局，玩火者必自焚，數典忘祖從來沒有好下場」，並且強調重申「台獨」膽敢突破紅線，大陸方面將不得不採取斷然措施。

陳斌華表示，賴清德今天召開所謂「國安高層會議」並在會後講話中，再度宣揚兩岸「互不隸屬」的分裂謬論，妄稱「台灣是一個主權獨立的民主國家」，極力渲「大陸威脅」，將大陸界定為「境外敵對勢力」，並拋出所謂「因應五方面威脅」的「17項策略」，「台獨」立場之頑固、挑釁對抗之猖狂，再度證明其人是不折不扣的「兩岸和平破壞者」「台海危機製造者」。

陳斌華說，賴清德一方面「賣台求榮，另一方面倒行逆施，在台灣內部變本加厲製造「綠色恐怖」，打壓台灣內部政治異已，煽動「反中抗中」，升高兩岸對立對抗，限阻兩岸交流交往，強推兩岸脫鈎斷鏈，服務其「台獨」分裂目的，轉移台灣矛盾焦點，緩解施政困境。「這充分暴露其為一黨一己之私，不惜「惡化」島內社會，把台灣老百姓綁上『台獨』戰車，把台灣推向兵凶戰危險境的邪惡本質。」

陳斌華重申，「台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，從來不是、也永遠不會是一個國家。台灣是全體中國人民的台灣，這是不容置疑的歷史和法理事實，也是不容改變的兩岸現狀。」

陳斌華強調，我們解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，能力堅不可摧，決不允許任何人任何勢力把台灣從中國分裂出去，也絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。「如果『台獨』分裂勢力膽敢突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

最後，陳斌華正告賴清德當局，玩火者必自焚。凡是數典忘祖的人，從來沒有好下場；凡是背叛祖國的人，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判；凡是搞『台獨』裂的人，結果只能是粉身碎骨；凡是倒行逆施，冒天下之大不韙的行徑，都將自取滅亡。「祖國必然統一大勢滾滾向前，任何人任何勢力都無法阻擋，所有居心叵測的伎倆都注定失敗！」