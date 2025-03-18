加薩破百死！　以色列威脅開啟「地獄之門」逼釋放人質

▲以色列大規模轟炸加薩，傷者緊急送醫。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列18日凌晨大規模轟炸加薩走廊造成超過100人死亡，宣稱鎖定哈瑪斯指揮官、政治官員發動攻勢，以軍還譴責哈瑪斯重新武裝部隊準備發動攻擊。以色列國防部長警告，若哈瑪斯不釋放剩餘還被關押在加薩的人質，加薩的「地獄之門」將會開啟，哈瑪斯則稱，以色列單方面結束加薩停火協議，將讓人質面臨未知命運。

以色列時報、半島電視台等報導，加薩走廊多個地點都遭受以色列攻擊，包括加薩市、中部城市迪爾巴拉（Deir el-Balah）以及南部汗尤尼斯地區及拉法市。另據社群媒體流傳的多段未經證實的影片，加薩街道上有多具嬰兒與孩童的遺體。

哈瑪斯高階成員透露，以色列單方面結束加薩停火協議，以色列總理納坦雅胡政府恢復對加薩的侵略，將使人質面臨未知命運。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）透過聲明表示，若哈瑪斯不釋放剩餘所有59名人質，就會受到前所未見的武力打擊，「加薩地獄之門將會開啟」。

卡茲稱，加薩如今重燃戰火的原因就是哈瑪斯拒絕釋放人質，還威脅傷害以色列國防軍士兵與以色列社區，「我們不會停止戰鬥，直到所有人質返家，直到戰爭所有目標實現」。