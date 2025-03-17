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清明祭祖防火再升級　南消六大隊出動無人機加強巡查

▲台南市消防局第六大隊今年持續強化火災預防措施，要求各分隊加強宣導、在公墓駐點巡邏，並運用科技執法，出動搭載紅外線熱顯像儀的無人機進行高空監控。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第六大隊今年持續強化火災預防措施，要求各分隊加強宣導、在公墓駐點巡邏，並運用科技執法，出動搭載紅外線熱顯像儀的無人機進行高空監控。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明節將至，傳統掃墓祭祖活動進入高峰期，民眾在進行祭祀時，若未妥善處理火源，容易引發雜草火災，影響公共安全與空氣品質。為降低火災風險，台南市消防局第六大隊今年持續強化火災預防措施，要求各分隊加強宣導、在公墓駐點巡邏，並運用科技執法，出動搭載紅外線熱顯像儀的無人機進行高空監控。

此外，消防局也強調使用細水霧滅火技術，這項技術的優點在於能有效節省水的消耗量，並且可輕易延伸至遠端使用，使消防人員能夠迅速的抵達位置進行滅火，降低消防人員在崎嶇地方延伸水帶的風險，同時提高撲滅火源的效率。

▲台南市消防局第六大隊今年持續強化火災預防措施，要求各分隊加強宣導、在公墓駐點巡邏，並運用科技執法，出動搭載紅外線熱顯像儀的無人機進行高空監控。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南消六大隊呼籲，民眾掃墓應遵守「五不一要」原則：除草「不」用火、紙錢「不」燃燒、爆竹「不」燃放、菸蒂「不」亂丟、垃圾「要」帶走。一旦發現火災情事，應立即撥打119報案，或通知附近消防人員處理，避免火勢擴大。

消防局長李明峯表示，傳統祭祖習俗常見焚燒紙錢或引火整地，這些行為可能造成火災隱患，建議民眾掃墓時攜帶小水桶或水袋，確保餘燼完全熄滅後再離開，落實「人離火熄」觀念。

▲台南市消防局第六大隊今年持續強化火災預防措施，要求各分隊加強宣導、在公墓駐點巡邏，並運用科技執法，出動搭載紅外線熱顯像儀的無人機進行高空監控。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲則呼籲，民眾可採取「以功代金」、「以米代金」等更環保的祭拜方式，減少焚燒紙錢對空氣品質的影響。掃墓整地時，建議使用鐮刀或農具割除雜草，避免隨意引火，讓祭祖儀式更安全、更環保，為後代子孫留下更好的生活環境。

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