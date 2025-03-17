　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南消攜手光電業者　強化太陽能供電搶救安全機制

▲台南市消防局東門分隊近日會同光電廠商及裝設場所工務人員，針對太陽能供電設備的安裝技術、運作流程及火災搶救技術進行深入探討。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局東門分隊近日會同光電廠商及裝設場所工務人員，針對太陽能供電設備的安裝技術、運作流程及火災搶救技術進行深入探討。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升光電裝設場所的消防安全，台南市消防局東門分隊近日會同光電廠商及裝設場所工務人員，針對太陽能供電設備的安裝技術、運作流程及火災搶救技術進行深入探討，致力於建立更安全的搶救環境。

▲台南市消防局東門分隊近日會同光電廠商及裝設場所工務人員，針對太陽能供電設備的安裝技術、運作流程及火災搶救技術進行深入探討。（圖／記者林東良翻攝，下同）

近年來，太陽能光電設備普及應用，然而在火災發生時，其高壓供電特性可能對消防員的搶救行動帶來潛在風險。為此，東門分隊與光電業者交流現行安裝技術與安全機制，並就消防員在搶救過程中可能面臨的高壓電擊風險，研擬有效的應變對策，以確保第一線救災人員的安全。同時指導光電裝設場所建立完善的火災應變機制，確保發生事故時能迅速執行斷電程序，並提供消防人員清楚的電力配置資訊，以降低搶救風險。

▲台南市消防局東門分隊近日會同光電廠商及裝設場所工務人員，針對太陽能供電設備的安裝技術、運作流程及火災搶救技術進行深入探討。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第七大隊長石家源表示，光電設備雖是綠能發展的重要趨勢，但也帶來新的消防挑戰，因此，消防單位與光電產業應建立良好合作機制，確保消防人員能夠在最短時間內獲得關鍵的電力配置資訊，迅速執行安全處置，降低火災搶救風險。

▲台南市消防局東門分隊近日會同光電廠商及裝設場所工務人員，針對太陽能供電設備的安裝技術、運作流程及火災搶救技術進行深入探討。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯進一步指出，面對新能源技術的發展，消防單位必須與時俱進，強化對新興設備的認識與應對能力。他強調，消防局將持續與相關單位合作，建立標準化的搶救流程，確保第一線人員能夠在最短時間內作出正確判斷，保障生命財產安全。

▲台南市消防局東門分隊近日會同光電廠商及裝設場所工務人員，針對太陽能供電設備的安裝技術、運作流程及火災搶救技術進行深入探討。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市積極推動綠能政策，鼓勵企業與民間廣泛設置太陽能光電系統，以落實永續發展目標。然而，他也強調，綠能發展與公共安全必須並行，確保光電設備的安全性及應變機制，才能真正發揮其效益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 1 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
兄弟啦啦隊33人全新陣容！　中職最大團
浴缸水深才20cm！台中3歲童溺斃　2寶爸眼布血絲現身
獨／「89猴球棒隊」火葬場開打　他怒：警察到底在做什麼
兄弟啦啦隊日籍新成員！「一字馬」菊池桃子盼成台日橋樑
快訊／承德路死亡車禍！　聯結車輾斃騎士
金賽綸15歲「被強行成熟」！交往金秀賢才2個月　前後驚人對比
六月宣布「49歲生日再嫁」！　二婚李易被超閃戒指套牢
快訊／2檔明打入全額交割　跳空跌停

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園少年結伴騎單車迷途腳抽筋路倒　警指引返家路

入住小墾丁渡假村免費遊玩屏東海生館　早鳥更便宜

南消攜手光電業者　強化太陽能供電搶救安全機制

成大最新研究多接觸綠地與避免空汙　氣喘兒鼻腔腸道偏向健康菌相

「人民是頭家」桃園場　民進黨轟藍白濫刪總預算：國家如何前進？

桃園13區橙燈低溫特報　市府啟動跨局處寒害應變機制

玉山樂齡·山風漫步活動4月底登場　50歲以上免費參加

去年單日破萬隻！灰面鵟鷲過境八卦山估25日前達高峰

在男友家洗澡被開窗　台南女見「半張臉」驚嚇！噁男偷窺只罰3千

台南佳里民宅炊事不慎險釀災！　謹記「人離火熄」安裝住警器

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

薛凱琪演唱會泣不成聲！哽咽唱方大同作曲的歌

【迪士尼拍照被插隊】見提醒無效他毫不客氣跳舞反擊

李明依呼籲重罰黃子佼　同情孟耿如：給她們生存空間

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

【阿嬤ㄟ配方】以為煮的是紅豆湯一撈...竟出現控肉！

戚薇被問三胎：生不動了！　開心和李承鉉逛情趣用品 #星光雲REELS

桃園少年結伴騎單車迷途腳抽筋路倒　警指引返家路

入住小墾丁渡假村免費遊玩屏東海生館　早鳥更便宜

南消攜手光電業者　強化太陽能供電搶救安全機制

成大最新研究多接觸綠地與避免空汙　氣喘兒鼻腔腸道偏向健康菌相

「人民是頭家」桃園場　民進黨轟藍白濫刪總預算：國家如何前進？

桃園13區橙燈低溫特報　市府啟動跨局處寒害應變機制

玉山樂齡·山風漫步活動4月底登場　50歲以上免費參加

去年單日破萬隻！灰面鵟鷲過境八卦山估25日前達高峰

在男友家洗澡被開窗　台南女見「半張臉」驚嚇！噁男偷窺只罰3千

台南佳里民宅炊事不慎險釀災！　謹記「人離火熄」安裝住警器

樂天桃猿公布籃籃「全新職位」　團長阿誠今年賽季結束後引退

反戒嚴公投問「台灣人想要兩岸戰爭？」　羅智強要全民自己決定

桃園少年結伴騎單車迷途腳抽筋路倒　警指引返家路

美國周末極端氣候！龍捲風、沙塵暴「36人死亡」　數十萬戶停電

貓奴荷包要破了　貓咪首飾慵懶模樣惹人愛

金賽綸家屬今出面提告！金秀賢「8簡訊4電話」狂摳她爸求私了　截圖曝

班機被取消崩潰　男乘客在登機口「出拳打昏工作人員」畫面曝

指標科技股ETF今年績效轉負　00965挾川普國防題材逆勢刷天價

中職最大團！兄弟啦啦隊33人新陣容亮相　雙韓援中文喊話總冠軍

入住小墾丁渡假村免費遊玩屏東海生館　早鳥更便宜

律師介紹本票暗黑方法「簽父母名義」！她勸找正規管道勿亂簽

地方熱門新聞

女洗澡被開窗　噁男露半張臉偷窺罰3千

「人民是頭家」桃園場：藍白濫刪總預算

玉山樂齡·山風漫步活動4月底登場

桃園13區橙燈低溫特報　市府啟動寒害應變

台南佳里民宅炊事不慎險釀災謹記「人離火熄」安裝住警器

灰面鵟鷲過境八卦山料25日前達高峰

台南山上花園水道博物館百年古蹟遭汙損園方痛心

成大最新研究多接觸綠地與避免空汙氣喘兒鼻腔腸道偏向健康菌相

雲林男遊桃園「行李錢包掉公車上」　警協助找回

日本東京食品展台南館佳績亮眼4天訂單上看4.2億！

南消攜手光電業者強化太陽能供電搶救安全機制

台東女情緒低落　警應變能力+人道關懷獲肯定

陳其邁以VIP出席輝達GTC大會

台東縣立新生國中舉辦適應體育電子飛鏢競賽

更多熱門

相關新聞

2025麻豆柚香健康路跑南消麻豆分隊防火宣導活動

2025麻豆柚香健康路跑南消麻豆分隊防火宣導活動

每年3月正值麻豆柚花盛開的季節，清香四溢的柚花隨風飄散，為這座城市帶來浪漫與活力，今年麻豆區農會於16日舉辦「柚花追香路跑活動」，讓跑者在柚花芬芳的包圍下，享受身心舒暢的路跑體驗，本次活動自麻豆區紀安國小出發，沿途柚花香氣四溢，為參賽者帶來難忘的跑步饗宴。

廢核三蓋光電　屏東成為兩個太陽

廢核三蓋光電　屏東成為兩個太陽

麻豆獅子會及噍吧哖獅子會捐贈南消二大130顆住警器

麻豆獅子會及噍吧哖獅子會捐贈南消二大130顆住警器

台南企業聯合捐贈高壓細水霧設備強化南消救災效能

台南企業聯合捐贈高壓細水霧設備強化南消救災效能

祭祖掃墓「不用火」南消防災演練護家園

祭祖掃墓「不用火」南消防災演練護家園

關鍵字：

南消光電太陽能供電安全機制

讀者迴響

熱門新聞

陸公布台4大網軍頭目照片、身分證字號全曝光

網傳金秀賢「沒穿褲照」無碼版　真實性待確認

遊長灘島　23歲女子「全身赤裸」棄屍教堂

出國買山寨要抓了！估6月起取消小額免罰

快訊／台中爸「一打二」　3歲男童獨留浴室溺斃

快訊／疑傳播妹被性侵砸店　屏東夜槍響5傷

4女8男性愛趴搜出222個保險套！主揪女下場曝

即／女童遭通報竊盜被警帶走嚇哭！誠品書店道歉

Andy舊片一幕　律師：家寧尷尬表情說明一切

「柯文哲」被目擊吃牛肉湯！　網虧：少了一個動作

直擊玄彬現身大安區！「2個月來台2次都去報到」

女被狗騎求救「會懷孕嗎？」　內行揭內幕

獨／獨居教授陳屍舊公寓10多日才被發現

GD赴aespa演唱會「被選中舞蹈挑戰」下一瞬間全場笑翻

早餐店闆娘手握全額交割股喊「沒賣就沒賠」　達人勸：下市全賠

更多

最夯影音

更多

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

薛凱琪演唱會泣不成聲！哽咽唱方大同作曲的歌

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面