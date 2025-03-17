南消攜手光電業者　強化太陽能供電搶救安全機制

▲台南市消防局東門分隊近日會同光電廠商及裝設場所工務人員，針對太陽能供電設備的安裝技術、運作流程及火災搶救技術進行深入探討。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升光電裝設場所的消防安全，台南市消防局東門分隊近日會同光電廠商及裝設場所工務人員，針對太陽能供電設備的安裝技術、運作流程及火災搶救技術進行深入探討，致力於建立更安全的搶救環境。

近年來，太陽能光電設備普及應用，然而在火災發生時，其高壓供電特性可能對消防員的搶救行動帶來潛在風險。為此，東門分隊與光電業者交流現行安裝技術與安全機制，並就消防員在搶救過程中可能面臨的高壓電擊風險，研擬有效的應變對策，以確保第一線救災人員的安全。同時指導光電裝設場所建立完善的火災應變機制，確保發生事故時能迅速執行斷電程序，並提供消防人員清楚的電力配置資訊，以降低搶救風險。

消防局第七大隊長石家源表示，光電設備雖是綠能發展的重要趨勢，但也帶來新的消防挑戰，因此，消防單位與光電產業應建立良好合作機制，確保消防人員能夠在最短時間內獲得關鍵的電力配置資訊，迅速執行安全處置，降低火災搶救風險。

消防局長李明峯進一步指出，面對新能源技術的發展，消防單位必須與時俱進，強化對新興設備的認識與應對能力。他強調，消防局將持續與相關單位合作，建立標準化的搶救流程，確保第一線人員能夠在最短時間內作出正確判斷，保障生命財產安全。

市長黃偉哲表示，台南市積極推動綠能政策，鼓勵企業與民間廣泛設置太陽能光電系統，以落實永續發展目標。然而，他也強調，綠能發展與公共安全必須並行，確保光電設備的安全性及應變機制，才能真正發揮其效益。