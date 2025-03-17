關廟區長照機構火警事故　南消五大隊結合場所逼真演練

▲台南市消防局第五大隊於17日上午10時在關廟轄區內悠然山莊舉行大規模消防演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升長者機構的火災應變能力，台南市消防局第五大隊於17日上午10時在關廟轄區內悠然山莊舉行大規模消防演練，模擬機構內部發生火警並伴隨大量傷患狀況，考驗工作人員與消防單位的緊急應變能力，確保火警發生時能迅速撤離住民並提供必要救援。

這次演練假設機房設備突發起火，濃煙迅速蔓延至住民區，現場工作人員立即啟動滅火設備，並同步進行住民疏散。消防隊員抵達後，迅速展開滅火與搜救行動，並模擬多名住民因吸入濃煙或行動不便而需要緊急救護，考驗機構與消防單位的協調已及短時間處理大量傷病患的能力。

悠然山莊表示，機構內設有自動灑水系統與緊急廣播設備，並已全面安裝住警器，以確保火災發生時能第一時間發出警報，爭取黃金救援時間。此外，為應對行動不便的住民，機構定期與消防單位合作，強化逃生動線與應變機制，確保住民安全無虞。

轄區關廟分隊指出，機構內住民多為年長者，在火警發生時可能因行動受限而影響撤離速度，因此定期演練極為重要。透過實境模擬，能有效提升工作人員的反應能力，確保未來若發生類似狀況，能夠冷靜應對並減少傷亡。未來將持續與相關長照機構合作，強化防火教育與應變訓練，並落實火災防範措施，確保長者擁有一個安全、安心的居住環境。

市長黃偉哲表示，悠然山莊此次火災演練展現了機構對長者安全的高度重視，也讓市府團隊看見防災準備的成果。他強調，市府將持續推動防火安全教育，強化高風險場域的消防應變能力，確保長者們在安養機構內能夠得到最佳的照顧與保護。

消防局長李明峯則表示，這次演練不僅讓機構人員熟悉應變程序，也讓消防單位能更精準掌握機構內部環境，以便未來能更有效地進行救援。他呼籲各長照機構定期檢視防火設備與應變計畫，共同打造更安全的居住環境，降低災害風險，落實「防患於未然」的理念。