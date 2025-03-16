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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「彩虹-9」無人機試飛　逾20小時跨晝夜飛行

▲▼陸「彩虹-9」無人機試飛。（圖／翻攝CCTV）

▲「彩虹-9」無人機。（圖／翻攝CCTV）

文／香港01

《央視軍事》報道，中國自主研製的新一代中高空長航時無人機彩虹-9飛行試驗首次公開，超過20小時的跨晝夜飛行、萬米高空極限挑戰、智能飛控全程「自動駕駛」、神秘特種吊艙首次亮相。

報道介紹，在陜北某機場，彩虹-9無人機進行了一項關鍵挑戰，突破性的新型特種載荷與無人機適配的長航時測試，攜帶新一代航空特種吊艙飛上天。

20多個小時連續飛行僅是「小試牛刀」。實際上，彩虹-9無人機的設計極限遠超於此，它的滯空時間長達40個小時，最大飛行高度能達到一萬米以上。

▲▼陸「彩虹-9」無人機試飛。（圖／翻攝CCTV）

該測試不僅是對彩虹-9無人機長航時性能的關鍵驗證，更是它出色續航能力和新型特種載荷適配性的首次公開亮相。此次「深度融合」代表其任務能力再度升級。據了解，測試的課目很多，除了常規測試，還包括在極限工況、極限角度下的載荷性能測試。

彩虹-9是「彩虹」家族中體形最大的成員，它的三大特點分別是大尺寸、超級掛載力及模塊化設計。

總長24.8米的主翼能夠提供充足的升力，讓彩虹-9飛得更高並增強續航力；8個機翼掛點，炸彈、導彈、電子戰吊艙偵察設備、特種吊艙隨心切換；機頭設備艙快速換裝，根據任務可現場升級。

彩虹-9無人機的控制中心有5個操作位，分別對無人機的飛行鏈路以及載荷進行監測和控制。飛行員毋須作出太多實時操作。彩虹-9無人機更擁有「智慧大腦」，能夠實現自主飛行、自主規劃航路以及智能自主飛控。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

▲▼陸「彩虹-9」無人機試飛。（圖／翻攝CCTV）

▲▼陸「彩虹-9」無人機試飛。（圖／翻攝CCTV）

▲▼陸「彩虹-9」無人機試飛。（圖／翻攝CCTV）

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