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精進救護品質　南消四大辦理中級救護技術員複訓

▲台南市消防局第四大隊於17日及19日分兩梯次辦理所屬中級救護技術員複訓，本次複訓加強救護技術員的實務技能與應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊於17日及19日分兩梯次辦理所屬中級救護技術員複訓，本次複訓加強救護技術員的實務技能與應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為持續提升消防人員的緊急救護專業能力，台南市消防局第四大隊於17日及19日分兩梯次辦理所屬中級救護技術員複訓，本次複訓加強救護技術員的實務技能與應變能力，並透過救護品管指標讓救護人員在面對日益增加的緊急救護案件中，仍能維持高品質的緊急救護服務。

▲台南市消防局第四大隊於17日及19日分兩梯次辦理所屬中級救護技術員複訓，本次複訓加強救護技術員的實務技能與應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次複訓課程內容包括「傷病患評估處置」、「OHCA基本生命急救術」、「緊急醫療救護安全」及「救護品質管理」，除了複習基本學科課程外，更進行救護現場的實務經驗教育，包含常見的給氧方式、車上照護及OHCA急救過程等相關注意事項，透過實際案例分享操作流程細節，另外也加強救護過程中的安全與救護品質管理重點，提醒救護人員在執行任務時兼顧自身與病人的安全。

▲台南市消防局第四大隊於17日及19日分兩梯次辦理所屬中級救護技術員複訓，本次複訓加強救護技術員的實務技能與應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

四大隊長蔡國保表示，緊急救護勤務是消防人員目前勤務量最龐大的工作，也是消防單位與民眾最常接觸的工作，提升救護品質與民眾安全福祉息息相關，本大隊透過落實的複訓及定期的救護品質管考，確保消防人員持續為市民帶來更安全的生活環境。

▲台南市消防局第四大隊於17日及19日分兩梯次辦理所屬中級救護技術員複訓，本次複訓加強救護技術員的實務技能與應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，近年不管是救護車及車上醫材、12導層心電圖機等裝備皆有顯著提升，到院前緊急救護工作更是消防局的重要職責，我們不僅透過定期的複訓確保救護技能，消防局也鼓勵所屬同仁積極參與各項救護競賽，挑戰自我及追求技術的精進，希望持續的投入，讓本局每一個救護人員都能成為保障市民生命安全的重要角色，這也落實黃偉哲市長理念，讓台南市成為市民安居樂業的優質城市。

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