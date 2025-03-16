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2025麻豆柚香健康路跑　南消麻豆分隊防火宣導活動

▲麻豆區農會於16日舉辦「柚花追香路跑活動」，讓跑者在柚花芬芳的包圍下，享受身心舒暢的路跑體驗，沿途柚花香氣四溢，為參賽者帶來難忘的跑步饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲麻豆區農會於16日舉辦「柚花追香路跑活動」，讓跑者在柚花芬芳的包圍下，享受身心舒暢的路跑體驗，沿途柚花香氣四溢，為參賽者帶來難忘的跑步饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

每年3月正值麻豆柚花盛開的季節，清香四溢的柚花隨風飄散，為這座城市帶來浪漫與活力，今年麻豆區農會於16日舉辦「柚花追香路跑活動」，讓跑者在柚花芬芳的包圍下，享受身心舒暢的路跑體驗，本次活動自麻豆區紀安國小出發，沿途柚花香氣四溢，為參賽者帶來難忘的跑步饗宴。

台南市消防局第二大隊麻豆消防分隊及麻豆婦女防火宣導隊特別響應此次活動，於現場設立消防防火宣導攤位，向民眾宣導住宅用火災警報器的重要性，並指導火災發生時的正確避難逃生方式及瓦斯爐具的日常檢查方法，提升民眾的防災意識。

▲麻豆區農會於16日舉辦「柚花追香路跑活動」，讓跑者在柚花芬芳的包圍下，享受身心舒暢的路跑體驗，沿途柚花香氣四溢，為參賽者帶來難忘的跑步饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，麻豆區為全台文旦種植面積最大區域，文旦外銷量逐年成長，在麻豆區農會總幹事孫慈敏的推廣下，麻豆文旦不僅在國內市場深受喜愛，在國際市場亦備受肯定。透過這次活動，期望能進一步提升麻豆文旦的能見度，並結合健康運動與防災教育，讓市民在享受運動樂趣的同時，也能強化消防安全意識。

消防局局長李明峯表示，麻豆區農會舉辦的柚花追香路跑活動吸引近千名民眾參與，在柚香環繞的氛圍下盡情奔跑，為活動增添愜意與浪漫。他特別提醒參賽者，若在跑步過程中感到身體不適，應立即停下休息，並可撥打119請求協助。

▲麻豆區農會於16日舉辦「柚花追香路跑活動」，讓跑者在柚花芬芳的包圍下，享受身心舒暢的路跑體驗，沿途柚花香氣四溢，為參賽者帶來難忘的跑步饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第二大隊大隊長王騰毅則特別呼籲，清明節將至，民眾掃墓時應提高防火意識，並響應「紙錢集中燒」及「以功代金」，確保人離火熄，離開前務必以水澆熄金紙餘燼，以防範田野火災。

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