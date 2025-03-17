快訊／遭美國列「敏感國家」理由曝！　南韓緊急澄清：非外交問題

▲拜登在卸任美國總統前，美國政府能源部將南韓列入敏感國家名單。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國能源部將南韓列入「敏感國家」名單內，不僅是拜登政府今年1月初卸任前下達的指令，南韓政府更是遲至2個多月後才掌握相關消息，引發南韓政界軒然大波。南韓政府稍早強調，經過釐清後，確認並非外交問題。

根據《韓聯社》、《YTN News》，南韓外交部發言人室今（17）日晚間發布新聞稿，表示經過與美方接洽後的結果，得知美國能源部將南韓列入「敏感國家」的原因，並非是因為外交政策上的問題，而是因為美國能源部旗下研究機構的保密問題，強調即便被列入敏感國家名單，也絕不會對美韓兩國共同研究等技術合作造成巨大影響。

美國政府向南韓外交部解釋，南韓研究員前往美國能源部（DOE）所屬研究機構出差、進行共同研究時，被發現違反必須遵守的保密規定，因此美方才會決定將南韓列入「敏感國家」。

據悉，美國拜登政府今年1月初交接前，能源部將南韓列入「敏感國家」（Sensitive and Other Designated Countries List）後，在3月中消息走漏以後，引發南韓國內媒體猜測，指出可能是韓國電力公司、韓國水力核電公司與美國西屋電氣公司（Westinghouse Electric）之間的核電技術紛爭，或是南韓政治人物討論發展核武、去年12月3日南韓緊急戒嚴等。

南韓外交部強調，其實南韓過去也曾一度被美國列入敏感國家名單，在經過與美方協調後，才終於從名單中剔除。

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