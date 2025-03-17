離譜！日本電車司機「打瞌睡40秒」驚醒　列車過站月台引發誤點

▲JR東海道線普通列車16日停靠金谷站時超過月台，起因為駕駛員打瞌睡。（示意圖／JR EAST Travel 台灣）

記者羅翊宬／編譯

日本JR電車發生一起離譜的事故！一名30多歲的男性電車駕駛，昨（16）日駕駛普通列車，原本預計停靠靜岡縣金谷站讓乘客下車，豈料列車在進入車站月台時，卻突然睡意來襲、打瞌睡長達40秒，最後列車因此「過走」（指列車超過月台規定之停止範圍），導致後續4班列車至少誤點25分鐘。

根據日媒《靜岡電視台》，日本JR東海所經營的電車路線「東海道本線」，16日上午7時30分左右發生一起疏失，上行的普通列車原本預計停靠在位於靜岡縣島田市的金谷車站，豈料該名30多歲的男性電車駕駛卻在列車進入月台時不敵睡意，等到40秒鐘後才意識到自己睡著，當場驚嚇到狂拉緊急剎車。

在拉下緊急剎車後，列車超過月台前端5公尺、比起原定的停靠位置更是超出100公尺。對此，男性駕駛員不得不「調整」列車停靠位置後再讓乘客下車，導致列車延遲25分鐘，才終於從金谷車站出發。

受到男性駕駛員打瞌睡影響，一共造成4班上行列車誤點、約有390名乘客受到影響，不過尚無乘客因緊急剎車而受傷。

報導指出，該名30多歲男性駕駛本身擁有11年資歷，身體健康狀況也沒有任何問題。對此，該名電車駕駛接受調查時坦承，「在停靠金谷車站時的前40秒鐘，我突然喪失記憶」，表示是受到突然打瞌睡影響。

JR東海表示，將針對該名肇事的電車駕駛員執行嚴格懲處和相關指導，避免類似疏失再度發生。

對此，日本網友們透過留言，呼籲資方能夠重視電車駕駛員們的勞動環境，並改善其勞動條件，重視駕駛員們的過勞問題，以及加裝月台門。