富士山登山費漲定了！靜岡縣敲定「每人收4000日圓」　夏季起實施

▲靜岡縣未來將針對富士山登山客每人酌收4000日圓。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

未來通過富士山時繳交的「登山費」，將面臨調漲！日本靜岡縣議會今（17）日通過入山費條例議案，從今年夏季起，從靜岡縣3條登山道爬上富士山，每人必須繳交4000日圓（約新台幣886元）作為登山費，且尚未預定登山小屋的旅客，下午2時以後將被禁止登山。

根據日媒《靜岡放送》，靜岡縣議會17日通過富士山「登山費」條例修訂，首先廢除原先登山時每人自願繳交1000日圓（約新台幣221元）的「保全協力金」制度，改為在靜岡縣內的富士宮、御殿場、須走3條登山道設置工作人員，強制向登山客徵收每人4000日圓的登山費，首度全面引進富士山酌收登山費之制度。

同時，尚未預約在登山小屋住宿的旅客，從下午2時至隔天凌晨3時將被禁止登富士山，以免因「通宵攻頂」（快閃爬山，日文稱彈丸登山）而發生意外。

據悉，針對富士山的登山規定與收費制度，鄰近的山梨縣已經從2024年通過條例，向每一名登山客義務徵收2000日圓（約新台幣442元）登山費，且下午4時以後禁止尚未預約入住登山小屋的旅客進入富士山。

對此，靜岡縣向山梨縣取經，在進行相關考察後，認為山梨縣推出的政策能夠有效阻止「通宵攻頂」。

另外，山梨縣也於今年3月修訂條例，將吉田登山道的通行費用調漲至每人4000日圓。