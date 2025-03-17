北市名醫聯手當鋪！向妻討名下2644萬　錢沒拿到反被妻騙500萬

▲台北名醫聯手當鋪向妻討錢結果反被騙。（圖／資料照）

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

台北市知名何姓醫師，與妻子感情破裂而有官司纏訟，認為被妻子領走名下2644萬7396元，找了朋友幫忙認識當鋪經理等人，於是一起開車包抄妻子討債，沒想到妻子反而反騙何姓醫師簽下本票後，向法院聲請本票裁定，妻子等人被依詐欺罪、偽造文書起訴，而黃女涉詐欺部分因追訴期已過，不起訴處分。

起訴書指出，黃女跟何男為夫妻關係，2010年結婚、2016年離婚、2017年再次結婚、2022年士林地院裁判離婚，何男與范男因醫病認識，范男知道何男為了向黃女討2644萬7396元，向法院聲請假扣押，有籌措擔保金的需求，於是介紹當鋪經理吳男給何男認識。

2021年8月13日，何男知道黃女出現在桃園，於是夥同吳男、范男、當舖員工張男與李男等人，開車包夾黃女車輛，因在街上紛爭被帶回派出所。

黃女因此心生不滿，欲蒐集可證明其與何男婚姻已生破綻且存有難以維持重大理由等證據，以便請求法院判決其與何男離婚，以500萬元代價，要求吳男提供何男所簽署年份為2020年之本票，以抹黑何男於2020年間因結交多位女友始向地下錢莊借款之事實。

之後由范男出面取得何男信任，吳男再對何男說，「你名下沒有不動產可以跟銀行借款，這是為你好，這樣就可以協助守護你的財產。裁定書會給伊，裁決書會給你，你看到法院寄來的，如果是債務的事情，你就不用理他，伊會把那張公文留下，到時候，他如果要咬說委託人是誰，伊就可以拿給你，說伊跟他沒有債務上糾紛」、「這是為了你好，如果不趕快拿錢去假扣押，就什麼都拿不回來」。何男聽信後簽了4張本票給吳男，然後吳男再把本票給黃女跟員工，之後向法院聲請本票裁定，准許本票強制執行。

檢方偵結後依加重詐欺取財、偽造文書等罪起訴黃女、吳男、范男等幫手，不過根據何男提供與證人的通訊軟體「Line」對話紀錄，可知何男於2021年9月17日即知悉黃女犯行，卻遲至2023年9月18日才提出告訴，已逾法定6個月告訴期間，於是黃女詐欺部分不起訴。