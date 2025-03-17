　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市名醫聯手當鋪！向妻討名下2644萬　錢沒拿到反被妻騙500萬

▲▼新北檢。（圖／記者陳雕文攝）

▲台北名醫聯手當鋪向妻討錢結果反被騙。（圖／資料照）

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

台北市知名何姓醫師，與妻子感情破裂而有官司纏訟，認為被妻子領走名下2644萬7396元，找了朋友幫忙認識當鋪經理等人，於是一起開車包抄妻子討債，沒想到妻子反而反騙何姓醫師簽下本票後，向法院聲請本票裁定，妻子等人被依詐欺罪、偽造文書起訴，而黃女涉詐欺部分因追訴期已過，不起訴處分。

起訴書指出，黃女跟何男為夫妻關係，2010年結婚、2016年離婚、2017年再次結婚、2022年士林地院裁判離婚，何男與范男因醫病認識，范男知道何男為了向黃女討2644萬7396元，向法院聲請假扣押，有籌措擔保金的需求，於是介紹當鋪經理吳男給何男認識。

2021年8月13日，何男知道黃女出現在桃園，於是夥同吳男、范男、當舖員工張男與李男等人，開車包夾黃女車輛，因在街上紛爭被帶回派出所。

黃女因此心生不滿，欲蒐集可證明其與何男婚姻已生破綻且存有難以維持重大理由等證據，以便請求法院判決其與何男離婚，以500萬元代價，要求吳男提供何男所簽署年份為2020年之本票，以抹黑何男於2020年間因結交多位女友始向地下錢莊借款之事實。

之後由范男出面取得何男信任，吳男再對何男說，「你名下沒有不動產可以跟銀行借款，這是為你好，這樣就可以協助守護你的財產。裁定書會給伊，裁決書會給你，你看到法院寄來的，如果是債務的事情，你就不用理他，伊會把那張公文留下，到時候，他如果要咬說委託人是誰，伊就可以拿給你，說伊跟他沒有債務上糾紛」、「這是為了你好，如果不趕快拿錢去假扣押，就什麼都拿不回來」。何男聽信後簽了4張本票給吳男，然後吳男再把本票給黃女跟員工，之後向法院聲請本票裁定，准許本票強制執行。

檢方偵結後依加重詐欺取財、偽造文書等罪起訴黃女、吳男、范男等幫手，不過根據何男提供與證人的通訊軟體「Line」對話紀錄，可知何男於2021年9月17日即知悉黃女犯行，卻遲至2023年9月18日才提出告訴，已逾法定6個月告訴期間，於是黃女詐欺部分不起訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 1 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／台中少年遭擄走圍毆！涉案者曾囂張在警局前吸毒
史上最貴PO文！馬斯克1鍵轉發慘丟「2310億訂單」
金秀賢溜進未成年金賽綸家！私照邪惡真相曝
家寧母女慘了！國稅局可「無限期」查稅　最重關5年
快訊／《周處除三害》男演員過世　享年32歲
比特犬第一次咬人未沒入　動保處：飼主承諾會好好看管
快訊／雲云董座買刀畫面曝！犯案前10天買好凶器

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／台中少年遭擄走圍毆！涉案者曾囂張在警局前吸毒　再進派出所

不滿鄰居噪音半夜擾人　新北男火大點燃汽油瓶！公共危險送辦

北市名醫聯手當鋪！向妻討名下2644萬　錢沒拿到反被妻騙500萬

高雄回收婦遭夫妻檔殺害解剖複驗　檢察官：會做最嚴謹的認定

快訊／雲云董座買刀畫面曝！犯案前10天買好凶器

騎士改車燈顏色遭警盤查　心虛頻看口袋...乖乖交出2包K毒

網紅「謊稱大學生」闖送肉粽直播偷拍　法師、家屬怒：出來道歉

柯叔元現身嘉義市警局　分享詐團冒用藝人身分詐騙粉絲手法

鍾文智遭重判跑了！加保沒延長電子監控惹議　北檢：將查明檢討

賓士男「盲開」跑給警車追！科博館遊客看傻眼　到案扯超瞎理由

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

【迪士尼拍照被插隊】見提醒無效他毫不客氣跳舞反擊

薛凱琪演唱會泣不成聲！哽咽唱方大同作曲的歌

李明依呼籲重罰黃子佼　同情孟耿如：給她們生存空間

戚薇被問三胎：生不動了！　開心和李承鉉逛情趣用品 #星光雲REELS

【阿嬤ㄟ配方】以為煮的是紅豆湯一撈...竟出現控肉！

獨／台中少年遭擄走圍毆！涉案者曾囂張在警局前吸毒　再進派出所

不滿鄰居噪音半夜擾人　新北男火大點燃汽油瓶！公共危險送辦

北市名醫聯手當鋪！向妻討名下2644萬　錢沒拿到反被妻騙500萬

高雄回收婦遭夫妻檔殺害解剖複驗　檢察官：會做最嚴謹的認定

快訊／雲云董座買刀畫面曝！犯案前10天買好凶器

騎士改車燈顏色遭警盤查　心虛頻看口袋...乖乖交出2包K毒

網紅「謊稱大學生」闖送肉粽直播偷拍　法師、家屬怒：出來道歉

柯叔元現身嘉義市警局　分享詐團冒用藝人身分詐騙粉絲手法

鍾文智遭重判跑了！加保沒延長電子監控惹議　北檢：將查明檢討

賓士男「盲開」跑給警車追！科博館遊客看傻眼　到案扯超瞎理由

「100家韓媒拒絕報導金秀賢、金賽綸交往」！他曝內幕：記者早知

獨／台中少年遭擄走圍毆！涉案者曾囂張在警局前吸毒　再進派出所

台灣高鐵新時代列車增補協議　2027下半年投入營運

明晚有更強冷空氣「挑戰寒流」　周三急凍區擴大！最冷探8度

2025 F1賽季澳洲墨爾本開跑！高顏值F1帥哥車手IG公開　全部追起來

中國「房市危機」持續！　2月新建住宅及中古屋價格都下降

洗腳只有沖水！她認真搓一周「有驚人變化」　網曝洗澡好物：更嫩

台鐵印度化？乘客怨「超難擠進車廂」：花錢還得求讓位

基隆港建輝輪漏油獲控制　受汙染船隻部分已完成油汙清洗

不滿鄰居噪音半夜擾人　新北男火大點燃汽油瓶！公共危險送辦

【迪士尼拍照被插隊】見提醒無效他毫不客氣跳舞反擊

社會熱門新聞

獨／北市比特犬「自開車窗」撲咬騎士　11天前才闖禍

快訊／台中爸「一打二」　3歲男童獨留浴室溺斃

即／誠品480烏龍竊案　盧秀燕：書店誣賴民眾將究責

台中3歲童溺斃今相驗釐死因　爸眼布血絲悲痛現身

4女8男性愛趴搜出222個保險套！主揪女下場曝

比特犬又咬傷騎士　警移送動保處裁罰飼主

快訊／疑傳播妹被性侵砸店　屏東夜槍響5傷

即／女童遭通報竊盜被警帶走嚇哭！誠品書店道歉

3歲童獨自泡澡12mins溺斃　爸媽相擁淚崩

等紅燈遭比特犬狠咬26秒！騎士傷勢曝光

獨／獨居教授陳屍舊公寓10多日才被發現

快訊／北聯結車與腳踏車碰撞　騎士捲輪底慘死

5制服警進誠品480才知保全報案　百貨同業傻眼

性侵姊妹花害她墮胎　母男友下場曝

更多熱門

相關新聞

柯叔元現身嘉義市警局　分享詐團冒用藝人詐騙手法

柯叔元現身嘉義市警局　分享詐團冒用藝人詐騙手法

嘉義市政府警察局今天召開記者會，說明嘉義市今(114)年2月份受理詐欺案106件、財損5,747萬元，比1月減少34件、5,469萬元，其中受理最多的是「假投資詐騙」、其次為「假網拍詐騙」，財損金額則以「假投資詐騙」最多、其次為「假求職詐騙」。

幫「女兒」匯11萬買化妝品　地方媽媽險遭詐

幫「女兒」匯11萬買化妝品　地方媽媽險遭詐

台南酒駕大執法2國立大學生酒駕被攔獲吃上官司

台南酒駕大執法2國立大學生酒駕被攔獲吃上官司

新竹人勸Andy做一事　過來人讚：會主持正義

新竹人勸Andy做一事　過來人讚：會主持正義

女懷孕後發現　男友「在外有7孩」　

女懷孕後發現　男友「在外有7孩」　

關鍵字：

醫師詐騙官司紛爭離婚

讀者迴響

熱門新聞

獨／北市比特犬「自開車窗」撲咬騎士　11天前才闖禍

陸公布台4大網軍頭目長相、身分證字號全曝光

六月喜宣布「49歲生日再嫁」！二婚李易被套牢

快訊／《周處除三害》男星證實過世　曾被百靈果、博恩大讚！

快訊／台中爸「一打二」　3歲男童獨留浴室溺斃

女被狗騎求救「會懷孕嗎？」　內行揭內幕

金秀賢金賽綸私密照再＋1！「15歲熱戀模樣曝光」

即／誠品480烏龍竊案　盧秀燕：書店誣賴民眾將究責

15歲金賽綸交往金秀賢才2個月「被強行成熟」！

快訊／ 陸方公布台灣資通電軍4人個資　軍方回應了

台中3歲童溺斃今相驗釐死因　爸眼布血絲悲痛現身

獨／水果店員解救女子！身份是「台劇演員」親還原過程

遊長灘島　23歲女子「全身赤裸」棄屍教堂

4女8男性愛趴搜出222個保險套！主揪女下場曝

出國買山寨要抓了！估6月起取消小額免罰

更多

最夯影音

更多

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面