幕後／統促黨恐解散　國安單位盯上「恐嚇、搞標案、通中共」全包

▲統促黨主席「白狼」張安樂。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

綽號「白狼」的竹聯幫大老張安樂，創立統一促進黨（簡稱：統促黨），但統促黨長年以合法政黨身份，從事諸多非法行為；今年1月份，內政部召開政黨審議會，認定統促黨以政黨之名行組織犯罪之實，違反憲法增修條文與政黨法，向憲法法庭聲請統促黨違憲解散。事實上，我國安單位早就盯上統促黨，該黨從組織犯罪、勒索恐嚇、詐欺、承包公共建設標案，到與中共統戰部門合作，幾乎是無惡不作。

一位執政黨的黨政人士受訪時表示，統促黨是由竹聯幫大老張安樂返台設立，創黨初期大舉招募竹聯幫成員入黨，光是2000年至2024年間，警方查獲統促黨員涉違反刑法、社會秩序維護法及組織犯罪防制條例有關殺人、強盜、跨國人口販運、傷害、聚眾鬥毆、妨害自由、恐嚇取財、妨害公務等罪，就高達134人。

該人士說，在馬英九執政時期，由新竹四海幫組長游家豪擔任「子路黨部」副主委，並鼓勵幫眾入黨，涉及多起暴力討債、傷害案；張安樂還主動找竹聯幫忠堂大老，經營暴力討債集團的江瑞麟擔任「孫臏黨部」主委，最有名的就恐嚇被害人「不還錢要割腎」。

回顧去年（2024）10月份的公開資訊，台北地檢署依組織犯罪、恐嚇取財及加重詐欺等罪，起訴張安樂乾女兒李家葳，以及其夫婿竹聯幫地虎堂堂主、統促黨「贏政黨部」榮譽主委吳金虎。這兩人自2022年起，就誘騙中輟生等弱勢家庭的青少年，到柬埔寨從事電信詐欺，被害青少年業績不佳時還會遭到凌虐。

除了恐嚇取財、詐騙跟組織犯罪，統促黨也涉犯公共建設標案。根據台北地檢署公開資訊，2023年偵辦「自忠黨部」榮譽主委胡志偉圍標案，涉嫌借牌投標台北市政府國宅消防安全公共標案。最後，檢方依違反政府採購法起訴。

事實上，統促黨也把手伸進綠能廠商。這位黨政人士表示，他們向綠能廠商勒索，也要求承包工程，被視為「綠能蟑螂集團」，這些團體都跟張安樂關係匪淺。

一位國安人士則表示，這些成員不排除受中共指示，低價承攬、圍標關鍵基礎設施、軍事機關標案，這高度攸關我國關鍵基礎設施，以及重要軍事機敏情資可能遭到破壞或竊取。

除了上述問題，國安人士表示，統促黨也不乏涉犯國安案件，舉例而言，統促黨副秘書長溫瓏在中國經商被中國統戰單位吸收後，涉嫌拉攏退役軍官為對岸發展組織，高雄高分檢就於2024年8月26日偵結起訴溫瓏、朱新瑜、江瓊麟等3人，依涉嫌違反《國家安全法》提起公訴。

此外，統促黨發言人張孟崇與擔任中執委的洪姓妻子，涉嫌接受中共中央台灣工作辦公室、福建省台辦及福建省廣播影視集團等單位指示、委託及資助金額超過7400萬元。以中國給提供的講稿、範本，在地方廣播、抖音、臉書及YouTube等平台，播放錄製的節目及影片，協助中共操作國內政策爭議、導引輿論風向，範圍從2021年四大公投案、2022年立委罷免案、2024年總統副總統與立委選舉。

國安人士指出，統促黨長期以合法政黨身分，利用我國言論自由、多元政治環境，協助境外敵對勢力，對我國進行統戰、滲透、分化。他說，統促黨長期意圖介入我國選舉，且部分成員涉恐嚇、加重詐欺、違反集會遊行等罪，影響我國民主法治正常運作，擾亂社會治安及秩序，高度危害國家安全及政經穩定。