快訊／涉恐嚇富商！竹聯幫大老「麥可」200萬交保　愛妻豪車接應

▲竹聯幫大老「麥可」200萬交保，愛妻豪車接送。（圖／記者黃宥寧攝）



記者黃宥寧、黃資真／台北報導

竹聯幫弘仁會、明仁會大老「麥可」許瑞弘因涉恐嚇取財北市富商，金額高達千萬元，士林地檢署今（10日）早兵分多路搜索11處據點，並帶回11名被告，包括在住家遭檢警拘提的許；稍早許瑞弘移送地檢署複訊後，被依違反組織犯罪條例等罪諭知200萬元交保，而他的愛妻也因擔憂丈夫，全程緊跟在旁。

檢警調查發現，該富商因投資事務與他人發生財務糾紛，許疑似介入施壓討債，動手毆打，富商因心生畏懼報警求助，加上在長期調查下，竹聯幫仁堂旗下有弘仁、明仁、文仁、育仁及旭仁會，近期動作頻頻，並有幫派成員公然嗆聲「麥可哥」名號，加重恐嚇意味，檢警因此鎖定多名涉案人士，並於「安居專案」首日展開大規模行動。

許瑞弘晚間移送士林地檢署複訊，過程中被問及是否有意爭奪竹聯幫幫主地位，許聞言臉色驟變，連連揮手否認，語氣緊張地強調：「我沒有喔！你們不要害我！」並急忙撇清，聲稱自己早已不管事，是有人以他的名義在外嗆聲。深夜訊後，檢方諭知許瑞弘200萬交保，全程愛妻皆緊緊守候一旁，並搭著號稱「陸地頭等艙」Lexus LM來接送丈夫，新車價從367萬元起跳。