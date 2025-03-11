竹聯大老「麥可」涉恐嚇富商　曾迷信修行...傳教多年仍難脫江湖

記者黃宥寧／台北報導

竹聯幫內部才剛送走幫主「么么」黃少岑，幫內勢力尚未塵埃落定，便爆出仁堂精神領袖「麥可」許瑞弘，10日遭檢警突擊拘提，指控其教唆恐嚇北市富商，涉案金額高達千萬元。消息一出，震驚幫內外界，因現年57歲的許早已淡出江湖，轉型為牧師，平日西裝筆挺、談吐斯文，昨以200萬獲交保，被問及「會不會覺得警方針對」，他則回「釐清就好」，最後不忘關心媒體。

▲「麥可」許瑞弘涉恐嚇取財等罪，士林地檢署諭知200萬交保。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，這次行動檢警籌備長達一年，早已鎖定許瑞弘及其關係人，選在黃少岑告別式後發動突襲，時間點極為敏感，也讓外界質疑這不只是針對許瑞弘，而是對竹聯幫內部勢力的一次「震撼彈」，更一舉拘提仁堂11名幫眾，並指控許涉入恐嚇取財，而時機點卻耐人尋味。

仁堂是竹聯幫最大堂口，過去在幫內舉足輕重，如今在幫主換屆的節骨眼，成為檢警鎖定的目標。雖然外界揣測許瑞弘可能與竹聯權力更替有關，但據知情人士透露，他早在多年前就向黃少岑表態，無意競逐幫主之位，專心經營個人事業與宗教信仰。

甚至在警方偵訊時，還被直接問：「你是不是想當幫主？」許瑞弘當場臉色驟變，急忙揮手否認：「沒有！別害我！」，似乎深知這個問題攸關生死，絕不敢輕易回應。

▲竹聯幫大老「麥可」200萬交保，愛妻豪車接送。（圖／記者黃宥寧攝）

10日經過長時間偵訊，許瑞弘以200萬元交保，凌晨時分，他與妻子前後步出地檢署，面對大批媒體圍堵，神情淡定，甚至嘴角掛著一絲笑意。當記者問及「是否要澄清指控？」他微笑回應：「謝謝大家辛苦了。」再被追問「會不會覺得警方針對？」許瑞弘笑了兩下，語氣輕鬆地說：「釐清就好、釐清就好。」見媒體一路緊跟，他還不忘提醒：「大家小心喔！」全程話不多，但態度顯得游刃有餘，對案件細節則避而不談。

許瑞弘的人生歷程比電影劇本還精彩，從校園「太保」、股市投資客、當鋪老闆、半導體商人、命理修行者，到最後信仰基督教成為牧師，他的轉變跌宕起伏，充滿戲劇性。

許曾自述，高中時期老師幾乎不進教室管理，留級的學生在校內橫行霸道，他因為恐懼，選擇「武裝自己」，走上「太保」的道路。某次被找碴後，索性揍了一名同學，造成轟動，從此後沒人敢欺負他，看到他就會自動讓開，他回憶當時的自己，開始過上「無憂無慮」的日子，高中6次轉學，最終靠補校畢業，成為幫派世界的一員，這段經歷，讓他學會了如何在社會上生存，也為他日後進入幫派埋下伏筆。

許瑞弘的江湖人生從地下舞廳開始，結識四海兄弟，靠處理糾紛建立勢力。然而，他不只是大哥，更是個精明的生意人，1988年台股狂飆時迅速投入市場，大賺一筆，接著開當鋪、轉戰次級品半導體買賣，24 歲便開賓士。

然而，半導體產業高風險讓他開始迷信風水命理，拜師學「未卜先知」，試圖掌握商機，卻最終因感情未被師父看好，選擇離開。直到40歲生日那天，他與妻子決定信仰基督教，從黑幫大哥轉型為牧師，投入教會服事、關心兒童事工，逐漸放下江湖習性，轉型為黑幫中的「和平使者」，但這次捲入恐嚇富商案，讓他的「洗白人生」再次引發外界關注。