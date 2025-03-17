金泰希的天國階梯！「第一天然美女」的美麗靠這個攀上新高峰

▲女星金泰希有韓國「天然美女」稱號。（圖／君綺醫美提供）

圖、文／君綺醫美

在超夯韓劇「天國的階梯」中，即便是飾演惡女的女配都掩蓋不住美麗光芒的金泰希，以及在現實生活中，金泰希的愛情故事更充滿戲劇性！她曾一度婉拒萬人迷、韓流天王Rain的熱烈追求，差點就錯過了專屬她的幸福！這段小插曲，也成為眾人津津樂道的話題。無論是在螢光幕前還是私下生活中，金泰希始終是韓國演藝圈的焦點，無可忽視的頂級明星。

有著韓國的「天然美女」稱號的金泰希，她的美麗也有賴長年累月對自我保養的重視。隨著時間與年齡的成熟，她更加注重肌膚保養，也選擇專業的醫美技術維持美麗狀態。金泰希表示，隨著時間的推移，保持肌膚緊緻與彈性對她來說變得愈來愈重要。無論是在鏡頭前還是私下，她始終保持著發光發亮的狀態，也是對每顆鏡頭前自己的承諾。

被韓國整形醫生認證為「第一天然美女」的金泰希，最近接受了君綺醫美邀請，成為最新君綺電波療程的代言人。這項美、韓合作開發的獨家專利技術，結合單雙極RF能量專為現代女性設計，透過精準的深層加熱，有效促進膠原蛋白生成，讓肌膚持續保持彈性與緊緻。這個美麗秘訣不僅改善細紋與肌膚鬆弛，還能長效提升肌膚的光澤與平滑度。

金泰希表示，很開心能有這次的合作，也因為代言再次現身在粉絲面前，並分享她時時刻刻維持美麗的秘訣。這項療程讓她兼顧工作及家庭的忙碌中，都能維持緊緻有彈性的肌膚，使她隨時都能自信與優雅面對每一個鏡頭。

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