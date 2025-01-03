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中華隊粉炸裂！家正、俊麟私下互動全曝光？

中華隊粉炸裂！家正、俊麟私下互動全曝光？（圖／君綺醫美提供）

圖、文／君綺醫美提供

在世界棒球12強賽為台灣精彩奪冠的中華隊，自歸國後不僅受到全民愛戴，其中幾位明星球員更是成為媒體寵兒。尤其在冠軍賽中為中華隊率先拿下一分並負傷的林家正，以及冠軍前哨戰與日本隊精彩一戰的郭俊麟，據傳在比賽一結束便如火如荼投入修復計劃，展現對自身管理的高度重視。

他們共同選擇了以標榜「安心醫美」而廣為人知的「君綺醫美」作為夥伴，君綺醫美針對兩位球員的調理需求，分別替林家正和郭俊麟客製了全面性的療程規劃。

中華隊粉炸裂！家正、俊麟私下互動全曝光？（圖／君綺醫美提供）

「1／6晚上」直播與粉絲互動分享
為了回饋廣大球迷們的支持，林家正與郭俊麟預計於1月6日晚上透過線上直播來和球迷們互動，大方公開賽後修復的經驗談。此次直播更重金請來三金御用主持人楊千霈親自坐鎮，據了解楊千霈本身也是中華隊的粉絲，相當期待當天與兩位戰將一同分享比賽的趣事，以及在君綺體驗療程後的心得，當然也會帶大家了解，運動員如何在賽後進行全方位的修復與調養。

中華隊粉炸裂！家正、俊麟私下互動全曝光？（圖／君綺醫美提供）

直播的確切時間及參與方式將於近期公布，敬請關注君綺醫美官方平台，獲取更多第一手資訊。讓我們一同期待林家正與郭俊麟帶來的精彩分享，並為他們在新賽季的表現加油喝采！

【君綺醫美˙安心醫美】
※1／6林家正、郭俊麟與您不見不散！
加入LINE官方帳號卡位互動資格：https://jing-chi.co/e0sFr

中華隊粉炸裂！家正、俊麟私下互動全曝光？（圖／君綺醫美提供）

醫美黑科技專業修復
君綺醫美發言人表示，此次林家正體驗的高壓氧與冷凍艙，過去常用於術後緩解，而在國外早已被許多專業運動員作為日常保養之用，其中最有名的莫過於NBA球員詹皇及世足球星C羅，都曾分享冷凍艙的經驗。

除了高壓氧與冷凍艙療程之外，君綺醫美也同步安排林家正進行中醫理療，林家正也表示，希望能在新的球季來臨之前，將狀態迅速調整到位。

中華隊粉炸裂！家正、俊麟私下互動全曝光？（圖／君綺醫美提供）

郭俊麟目標搶佔「天菜球員」之位
透過「護國神骰」替中華隊帶來滿滿幸運的郭俊麟，則是體驗皮秒雷射和音波拉提等醫學美容課程加強外在保養，改善因長期曬太陽而長出的斑點，和拉提臉部肌膚，目標打造緊緻好膚質。郭俊麟幽默表示，希望透過此次合作展現更多可能性，讓粉絲看到台灣球員的不同魅力。

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追蹤官方平台，第一手直播消息不漏接！
君綺醫美FB：君綺安心醫美
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君綺醫美官網：https://lihi.cc/9BkLW
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